八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁：下會期一定推動

由退伍軍人所組成的「八百壯士」團體今對國民黨下通牒，呼籲國民黨立院黨團推動停砍年金，勿再食言。國民黨團總召傅崐萁表示，一定要留住政府一流人才，且當年政府號稱一年節省幾百億元，對比現在台電虧損要貼補幾千億元，當然要撥亂反正，國民黨團在下會期會與民眾黨團、民進黨團充分討論及協商，推動停砍年金。

「726」及「823」大罷免結束，國民黨31席立委罷免終告失敗收場，「八百壯士捍衛中華協會」今天發表聲明，呼籲國民黨立院黨團實踐承諾，在立院新會期通過停止退休俸逐年遞減提案，勿再食言。

傅崐萁表示，每一個民主政府，為國家長遠進步及發展，一定是希望公部門能夠爭取一流的人才進入，來為人民服務，國家才有向上提升的力量，因此政府對公職人員的承諾，就更該受到信賴保護原則，這也是聯合國兩公約中所提到的。

傅崐萁指出，民進黨過去在有國會多數情況下，砍了國家人才的退休今，讓他們連安養終老都不行，打著一年節省200至300億元的口號，發起世代鬥爭，並以剝削洗腦方式傳播，在如此施政下，整個國家貪汙腐敗，罄竹難書。光台電虧損就要貼補幾千億元，卻放著終身為國服務的公職人員，如此鬥爭，國民黨當然要撥亂反正。

傅崐萁提到，停砍軍公教年薪本來就是可以討論的，而且7年前通過相關法案時，本來就有但書，就是執行數年後可以討論，現在早就過了該時間點，本來就依法可以討論，所以國民黨在下會期一定會拿出來，請大家評評理，請大家對照現在政府貪腐損耗人民，跟留住一流政府人才之間，孰輕孰重？民主國會中，什麼事都可以討論，國民黨團一定會跟民眾黨團、民進黨團充分討論及協商，推動停砍年金。

