賴士葆預告追加預算最少刪113億 卓榮泰建議不要設定數字
行政院提出114年度追加預算案878億元，國民黨立委賴士葆今天質詢時批評，追加預算其實都是借屍還魂，如果全數通過等於今僅刪除0.63%，預告「最少要刪113億」否則將成史上刪除最低。行政院長卓榮泰則說，建議委員不要設定數字，應看政策推動需要與否，這樣會比較真實。
立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長，報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。賴士葆質詢時說，追加預算其實就是借屍還魂，把原來立法院三讀刪除的預算再加回來；立法院展現善意開始審查，還壓縮到委員會僅審查一天，政院不應藉機「卡油」。
賴士葆計算，今年總預算案立院總共刪減2075億元，扣掉台電千億補助只有1175億元，如果全數通過追加預算案878億，等於今年總預算僅刪除0.63%，變成史上刪除最低；若以去年刪減數1%來做標準的話，最少要刪減311億才合理。
賴士葆還指，行政院底下各部會，追加預算100萬的有77個單位，完全是「黑白編」，竟然還有部會追加4000元、5000元，真是笑死人了，怎麼好意思這樣追加？主計處長陳淑姿解釋，因為以前預算都可以留用，現在不能留用，就變成有調整上的困難。
卓榮泰表示，未來審查的時候，將請各部會提出說明，解釋被刪減預算後所造成的困難。卓榮泰還說，建議委員不要設定數字來刪除預算，應該看各部會政策推動的需要與否，這樣會比較真實。
