停砍年金聲再起 李來希：退休金是工資延後給付 胡亂砍非國家之福

大罷結束後，退休軍公教團體再次要求國民黨立院黨團要兌現停砍年金的承諾；民進黨則質疑，讓退撫基金提早破產，對現在的公務人員有世代正義問題。全國公務人員協會前理事長李來希表示，退休金是勞動者工資的延後給付，這是基本簡單的ABC常識，胡亂修法砍年金，讓人民視從事軍公教職業為畏途，非國家之福，這麼淺顯的道理都不懂嗎？

「800壯士捍衛中華協會」今天發表聲明，呼籲國民黨立院黨團實踐承諾，在立院新會期通過停止退休俸逐年遞減提案，勿再食言。許國民黨立委也認為必須兌現承諾，但民進黨立委李坤城認為，大罷免後才提出這些爭議法案，讓退撫基金提早破產，現有公務人員世代正義問，希望在野黨三思。

李來希今在臉書貼文表示，退休金是勞動者工資的延後給付，是勞動者辛勤工作後的所得，這是基本簡單的ABC常識，凡是稍有勞動意識者都能夠理解的基本常識。

李來希表示，退休所得要能使退休者的生活維持與退休前先生活相當的水準，退休前領的多繳的就多，退休後自然而然就可以領的多，讓退休者能夠享受「合宜」（Descent Live)的退休生活，或稱之為有「尊嚴」的退休生活，而不是銓敘部部長或是政客與酸民們嘴裡的什麼「基本」生活需求。

李來希表示，連什麼是退休金都搞不清楚，國家創設退休金制度的目的都不懂，怎麼去主管軍公教人員的退休制度，胡亂修法的結果，人民視從事軍公教職業為畏途，非國家之福，這麼淺顯的道理都不懂嗎？還是集體在裝蒜？

