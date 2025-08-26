快訊

民眾黨彰化布局升溫 張啓楷彰北服務處與縣黨部同揭牌

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民眾黨彰化縣黨部將於8月31日舉行縣黨部揭牌，當天立委張啓楷彰北服務處也會同步成立。圖／民眾黨彰化縣黨部提供
民眾黨彰化縣黨部將於8月31日舉行縣黨部揭牌，當天立委張啓楷彰北服務處也會同步成立。圖／民眾黨彰化縣黨部提供

核三延役公投在彰化縣投票率達26.96%，高於民眾黨內部原先預估，民眾黨彰化縣黨部也宣布，將於8月31日舉行縣黨部揭牌，黨主席黃國昌與立委張啓楷都將出席，當天張啓楷彰北服務處也會同步成立。

2024年民眾黨在彰化政黨票獲得17萬0903票，得票率23.45%，相較2020年9萬多票翻倍成長。黨主席黃國昌日前點名張啓楷，是最適合披戰袍角逐縣長的人選。張啓楷上星期宣傳公投，掃街時也說，民眾黨上次大選在彰化成績亮眼，藍綠白已呈三分天下，如果有機會參選，一定全力以赴，要成為「彰化最好的人選」。

目前民眾黨在彰化已有兩席縣議員吳韋達、張雪如，還有福興鄉民代表黃怡雯、社頭鄉民代表邱泳錩，員林市三義里長張仕穎。民眾黨彰化縣黨部指出，張啓楷彰北服務處與黨部同時揭牌，並將自9月起全心投入地方，勤走基層，縣議員、市民代表、村里長等層級人選正陸續布局，將盡早公布提名名單，提前啟動備戰。

