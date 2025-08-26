馬紹爾群島國會大樓火災 林佳龍指示大使館表達慰問

快訊

中央社／ 台北26日電

太平洋友邦馬紹爾群島國會大樓凌晨發生火災，目前無台灣民眾受傷，外交部林佳龍已指示台灣大使館了解情形，並代表政府向馬紹爾政府表達慰問。

外交部下午發布新聞稿指出，馬紹爾群島共和國國會大樓於26日凌晨發生火災，導致國會建築嚴重損毀，實際損失尚待進一步評估。外交部長林佳龍已於第一時間指示台灣大使館瞭解馬紹爾受災情形，並代表政府向馬紹爾政府表達關懷及慰問。

外交部表示，依據駐馬紹爾群島共和國大使館掌握相關災情，目前並無馬紹爾人員及台灣民眾因火災傷亡或受困情事。外交部將密切關注災情發展，並與馬紹爾相關部門保持聯繫，及時提供必要的協助。

外交部提醒，民眾在馬紹爾倘遇急難需要協助，請即撥打駐馬紹爾群島共和國大使館緊急聯絡電話：+692-455-0910或辦公室電話：+692-247-4141；也可請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，獲得必要協助。

外交部 大使館 林佳龍 馬紹爾群島

