卓榮泰：賴清德指示下 願主動調整行政、立法互動

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰上午赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢。記者林伯東／攝影
立院院會今邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。卓榮泰說，在賴清德總統指示下，行政院願意且積極調整行政、立法兩院互動關係，為了追加預算、特別預算或明年度預算，行政院會主動積極溝通協調。

「中央財政有史以來最黑暗時期。」民進黨立委吳思瑤今質詢時表示，今年度文化部預算遭在野黨惡砍，造成大阪世博的宣傳效益縮減，大罷免後，對文化人秋後算帳，國會欠文化人一個道歉，不要再為難文化人，這次追加預算案是藍白立委洗白惡刪預算罪行的機會，在野黨以為這是癱瘓、傷害執政黨，但卻是傷害自己國家。

卓榮泰先是說，他堅持明年文化預算要超過三百億，明年文化部有個計畫，要把大阪博覽會東西移回來台灣，另外在賴總統指示下，「我們願意且會主動調整兩院互動關係，為了追加預算、特別預算，或明年度總預算，我們會主動積極進行溝通協調，也希望立院給我們這個機會，但若牽涉到是憲法的問題，那沒有什麼可以討論，我國憲法的標準只有一套。」

卓榮泰強調，立委對憲政秩序要了解，對於釋憲、暫時處分的功用要了解，才能在這裡對話，誠懇拜託立法院，這次中央政府總預算追加，希望中央地方一起解決財政問題。

卓榮泰還說，今年度解決，明年度中央政府總預算就回到合理正常的朝野協商，包括提高警察人員所得替代率、軍人待遇調整，如果釋憲結果出爐，條例沒有違憲，將追溯補齊。

另外，卓榮泰表示，他已指示台電啟動全國電纜地下化評估，選定發電所需要、技術可行的地區，若預算通過，就可以早日朝電纜地下化及確保電力韌性安全，全台都受益。

卓榮泰 總預算 追加預算

