快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

林俊憲才批Meta沒繳稅 鍾佳濱：台灣沒川普要求取消的數位稅

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
近期Meta旗下社群平台，包括Facebook、Instagram爆出大量停權災情，綠委林俊憲（左二）、郭國文（左三）、鍾佳濱（右一）、賴瑞隆（左一）日前開記者會，要求數發部擔起主管機關的責任。圖／聯合報系資料照
近期Meta旗下社群平台，包括Facebook、Instagram爆出大量停權災情，綠委林俊憲（左二）、郭國文（左三）、鍾佳濱（右一）、賴瑞隆（左一）日前開記者會，要求數發部擔起主管機關的責任。圖／聯合報系資料照

美國總統川普25日表示，擬用關稅保護美國科技企業，反擊任何訂定數位稅、數位服務法和數位市場法規來傷害或剝削美國科技企業的國家。鍾佳濱表示，目前政府沒有要Meta負擔稅務，對於打擊詐騙、防制洗錢，我國與美國政府的政策目標一致。

民進黨立委郭國文、賴瑞隆、鍾佳濱、林俊憲等人日前開記者會，指出Meta對我國民怨不理不睬、也從來不派代表回應爭議的態度，其中林俊憲更補充，Meta甚至沒在台灣落地，雖然有在台灣經營，但登記在蘇格蘭，也就是說，「Meta在台灣賺那麼多錢，卻從來沒有繳過稅。」

不過，鍾佳濱今說明，目前政府沒有要Meta負擔稅務，而數位服務法也係因應跨國詐騙而生，「尤其打擊詐騙、防制洗錢不僅與美國政府的政策目標一致」，更是全球共識，還能促進全球商務交流正常往來。

鍾佳濱強調，目前台灣政府要求的是促進Meta等數位網路巨流企業自理，沒有任何稅務問題，是要求網路公司藉由透明化客戶規範明確告知使用者，並且公平友善的對應平台使用者，這不僅符合社群平台追求的高度客戶認同，也有助於企業成長。

美國 詐騙 鍾佳濱

延伸閱讀

預算中心指追加預算回編率高 綠委：辜負韓國瑜善意解方

普亭為何不願見澤倫斯基？川普親揭原因 直言美國援烏「被坑」

川普預告或不久後訪華 傳中美本周重啟貿易磋商

川普喊話 華府對磁鐵問題比北京有「更多」籌碼

相關新聞

「小英男孩」疑涉綠電弊案 吳宗憲質疑：崇越、雲豹利益更大

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉嫌收賄，遭檢調聲押。國民黨立委王鴻薇今天批評，鄭亦麟完全不...

卓榮泰：賴清德指示下 願主動調整行政、立法互動

立院院會今邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。卓榮泰說，在...

核三公投雖未過 民眾黨為九合一暖身布局目的已達成

核三重啟公投落幕，儘管未達「雙門檻」限制不予通過，不過依然是最新民意展現。本次公投由民眾黨團提出並經立法院決議，民眾黨在投票前一周啟動雙北大車掃，公投之夜更選在台北市舉辦大型活動，有意更上層樓的黨公職全力投入，頗有為2026年地方選舉暖身的味道。

林俊憲才批Meta沒繳稅 鍾佳濱：台灣沒川普要求取消的數位稅

美國總統川普25日表示，擬用關稅保護美國科技企業，反擊任何訂定數位稅、數位服務法和數位市場法規來傷害或剝削美國科技企業的...

卓榮泰為「預算凍結誤說刪除」道歉 黃國昌：重賞民進黨一巴掌

針對行政院長卓榮泰向在野黨立委道歉，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，卓榮泰終於為「凍結誤說成刪除」致歉，然而依然拒絕依...

預算中心指追加預算回編率高 綠委：辜負韓國瑜善意解方

行政院先前提出今年度追加預算案，立法院預算中心直指回編率高、弱化國會職權。民進黨立委鍾佳濱今天表示，在野黨立委亂砍總預算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。