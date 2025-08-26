林俊憲才批Meta沒繳稅 鍾佳濱：台灣沒川普要求取消的數位稅

美國總統川普25日表示，擬用關稅保護美國科技企業，反擊任何訂定數位稅、數位服務法和數位市場法規來傷害或剝削美國科技企業的國家。鍾佳濱表示，目前政府沒有要Meta負擔稅務，對於打擊詐騙、防制洗錢，我國與美國政府的政策目標一致。

民進黨立委郭國文、賴瑞隆、鍾佳濱、林俊憲等人日前開記者會，指出Meta對我國民怨不理不睬、也從來不派代表回應爭議的態度，其中林俊憲更補充，Meta甚至沒在台灣落地，雖然有在台灣經營，但登記在蘇格蘭，也就是說，「Meta在台灣賺那麼多錢，卻從來沒有繳過稅。」

不過，鍾佳濱今說明，目前政府沒有要Meta負擔稅務，而數位服務法也係因應跨國詐騙而生，「尤其打擊詐騙、防制洗錢不僅與美國政府的政策目標一致」，更是全球共識，還能促進全球商務交流正常往來。

鍾佳濱強調，目前台灣政府要求的是促進Meta等數位網路巨流企業自理，沒有任何稅務問題，是要求網路公司藉由透明化客戶規範明確告知使用者，並且公平友善的對應平台使用者，這不僅符合社群平台追求的高度客戶認同，也有助於企業成長。

