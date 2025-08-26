卓榮泰為「預算凍結誤說刪除」道歉 黃國昌：重賞民進黨一巴掌

針對行政院長卓榮泰向在野黨立委道歉，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，卓榮泰終於為「凍結誤說成刪除」致歉，然而依然拒絕依法編列提高軍警消待遇預算，聲稱暫時處分就是停止現在的新制度，難道是把自己當成大法官還是上帝，依法行政真的有這麼困難嗎？

立法院會今天邀請卓榮泰列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過。國民黨立委王鴻薇質詢時提及，今年度預算審查期間，卓內閣散布一堆謠言，行政院長是否要道歉。卓榮泰答詢時回應，如果是把凍結誤說為刪除，這一點他願意公開道歉。

針對卓榮泰的說法，黃國昌稍早在臉書發文表示，民進黨發動大惡罷抱了一顆鴨蛋，針對抹黑在野黨立委「把凍結誤說成刪除」，卓榮泰終於在立法院為此道歉，「也賞了民進黨一干人等，從今年初開始的降智操作，重重的一巴掌。」

不過，黃國昌直言，卓榮泰的道歉有多麼不甘願，也從答詢民眾黨立委張啓楷的態度便可清楚得知，針對提高軍警消待遇及退休金，行政院未依法編列預算，卓榮泰聲稱行政院已經聲請暫時處分，「暫時處分就是停止現在的新制度」，所以拒絕依法編列預算。

黃國昌質疑，卓榮泰現在是成為大法官，可以逕自裁准暫時處分，還是正在告訴台灣社會，憲法法庭聽從民進黨指揮，所以一切都是民進黨說了算，在國會殿堂說出如此法盲的言論，堂堂行政院長實在是非常悲哀，依法行政四個字對卓榮泰而言，難道真的有這麼困難嗎？

