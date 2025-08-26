預算中心指追加預算回編率高 綠委：辜負韓國瑜善意解方

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰列席立法院會報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過。圖／聯合報系資料照片
行政院先前提出今年度追加預算案，立法院預算中心直指回編率高、弱化國會職權。民進黨立委鍾佳濱今天表示，在野黨立委亂砍總預算，造成施政項目推動困難，立法院長韓國瑜提出解方，預算中心竟然辜負一番好意，「狗咬人才是新聞，不上新聞不死心。」

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過。鍾佳濱質詢時指出，地方政府經常辦理追加預算，因為大多仰賴中央政府補助，沒有收到錢建設就不能發包，如同行政院本次提出追加預算，經過立法院同意才能繼續施政。

卓榮泰答詢時回應，「委員這個形容很貼切」，如同水庫沒有水，支流也就沒有水，「必須先把水庫的水填滿，就跟米要下鍋的意思相同。」

鍾佳濱表示，在野黨立委亂砍總預算，造成年度施政推動困難，很多地方建設無錢可做，而為了解決這個困境，韓國瑜出面提出追加預算之道。卓榮泰則說，賴清德總統年初召集院際協商，韓國瑜的確提出這樣的方式。

鍾佳濱說，為了解決施政困難，預算也不能重審，韓國瑜提出追加預算的解方，結果立法院預算中心直指「重編率過高、削弱立法院職權」，明明就是國會刪減過頭，院長親自出面解決問題，如同行政院買了一輛新車，立法院摘除雷達跟衛星定位，最後只好被迫恢復相關配備。

卓榮泰回應，感謝韓國瑜的好意，行政院搜集各部會發生的困難，最後提出878億追加預算案，完全都是依照各部會實際所需，「有一部分已經刪除，不至於造成重大窒礙難行，也不在整個預算追加當中。」

鍾佳濱強調，追加預算是韓國瑜提出的補救之道，起因來自在野黨立委大幅刪減預算，自己很少對自家機關提出批評，「因為狗咬人才是新聞」，直言預算中心辜負院長的好意，反過頭批評預算重編率太高，真的是不上新聞不死心，非得要給韓國瑜難看不可。

根據立法院預算中心「114年度中央政府總預算追加預算案」評估報告，行政院並未逐項說明追加理由，過於簡略不利國會審議，今年度總預算規模為歷年之冠，如果排除撥補台電虧損因素，刪減率為近年最低；如果加計追加預算案數，今年總預算再創新高。

評估報告還說，近半數主管部會預算刪減數回編率高達三成以上，其中內政部主管甚至超過九成，部分項目有違刪減不經濟或無效率支出的初衷，整體來看恐弱化立法院預算審議職權，而部分增編項目適法及妥適性也有待商榷，有關單位應該具體說明追加回編原因。

韓國瑜 立法院 追加預算

