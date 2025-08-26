林淑芬接力轟柯建銘：黨團內不許有討論 僅下命令恐嚇開除

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委林淑芬。圖／聯合報系資料照片
綠營大罷免失利，民進黨內檢討聲四起。民進黨立委郭國文率先公開批評柯建銘之後，民進黨立委林淑芬也嗆，這一屆的民進黨立法院黨團會議，幾乎是不被允許有討論的，只有下達命令以及被恐嚇不遵守就處分或開除，「沒有討論，沒有民主」。

郭國文稍早表示，民進黨挫敗的檢討，從來就不該對人，而是路線檢討，過去一年多來的路線，就是離民心越來越遙遠，柯建銘為了對抗而對抗，還在普發現金案假傳聖旨，更限制自家立委提案，他無法認同。

林淑芬表示，以兩次大法官同意權行使為例，黨團會議也是毫無討論，直接下達命令，大家一頭霧水認為不宜，柯建銘也是一樣威脅跑票者開除。這就是這一年半來的問題，不是說沒有討論沒有民主嗎？

林淑芬指出，柯建銘直接下達命令，不管命令有沒有欺上瞞下，或是假傳聖旨，但是因為會議沒收討論，才讓握有權力的人恣意妄為，不是嗎？

林淑芬說，民進黨團還要這樣繼續運作下去，讓黨團會議徒具形式、喪失民主的討論嗎？大家在黨團的諫言、不中聽的話，可以讓行政團隊不適當的政策，違反人民意志的錯誤，可以即時被修正，是黨團和行政團隊可以接地氣的民主機制，是行政團隊犯錯前的煞車皮和防火牆，怎麼可以沒收黨團會議討論。

林淑芬表示，過去不認真、不接地氣的天兵部會首長，也是這樣可以躲在黨團背後、靠黨團護航，所以黨內有不同的聲音、嚴格認真監督行政團隊，才稱得上是民主進步的黨；第11屆民進黨立院黨團卻史無前例的成為沒有討論、只有下達命令必須遵守服從的一言堂，這才是最優先要被改革的，尤有甚者還稱讚始作俑者是無可取代，更是笑話。

