影／尹立宣布參選高市議員 回顧當年為何罷免韓國瑜
Wecare高雄、罷韓發起人尹立今早在立委李柏毅陪同下宣布參選高雄市議員，尹立也在街頭豎立市長陳其邁推薦的形象看板。尹立強調，很多公民發起的726、823全國性罷免結果不盡理想，他尊重這樣的民主結果，但公民力量很可貴，民主前輩就是透過街頭及議會力量來改變台灣民主，盼進議會延續理想性。
尹立爭取高雄市議員左楠區民進黨提名，他也提及2018年高雄市長選舉一役，以及發起Wecare高雄及罷免行動的歷程。尹表示，他當年原為市府團隊一員（文化局長），市府面臨很多網路韓粉及假訊息攻擊，他感到非常難過，所以當年10月就辭職投入Wecare高雄，並發起大遊行，但最後還是韓國瑜當選市長。
尹立說，他在韓國瑜當選後給予祝福，不幸的是，韓卻在當選後馬上又參選總統，所以才有後來的罷韓運動，從興起到罷免成功，第一階段是失敗的，因為市民仍選擇韓國瑜當市長，直至後面因韓參選總統，透過公民力量及論述，才創下台灣民主歷史上可說是空前也可能是絕後的罷免紀錄。
尹立將左楠定位為高雄的「科技核心」與「宜居門戶」，並提出深化智慧交通與便捷生活、文化傳承與藝術創新、觀光魅力提升、產業經濟與科技創新、人才培育與青年發展、環境永續與淨零城市、社會福利與全齡照護、都市韌性與社區營造八大主軸政見。
立委李柏毅推薦說，當年韓國瑜心不在高雄，若非尹立等人發起罷韓行動，今天台積電高雄廠可能是賽馬場，所以尹立選擇從左楠出發別具意義，希望大家支持讓當初把高雄拉回正軌的罷韓發起人。
高雄市第四選區（左營、楠梓區）應選議員9席，現有國民黨李眉蓁、白喬茵、李雅芬、陳玫娟及陳麗珍等5名女議員，民進黨李雅慧、黃文志，以及無黨籍陳善慧。如無意外，國民黨5席爭取連任沒有初選，民進黨提名4席，包含尹立在內，綠營已有5名新人爭取提名，黨內初選將呈現7搶4局面。
