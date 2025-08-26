聽新聞
嗆聽不懂郭國文邏輯 柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨
民進黨立委郭國文表示，民進黨過去一年多來的路線，就是離民心越來越遙遠，民進黨立院黨團總召柯建銘假傳聖旨又忽視他人意見，還限制自家立委提案，他無法認同。柯建銘回應，連行政院也稱普發現金違憲，黨團應該要支持、不能為虎作倀，他沒有假傳聖旨。
柯建銘指出，他當時指普發現金違憲、當然不能發，行政院也說普發現金違憲，要怎麼發？並沒有什麼聖旨，行政院應該要捍衛預算權，黨團大會應該支持行政院，不能為虎作倀。
柯建銘說，郭國文稱若沒有普發現金，以後就沒辦法選舉，他聽不懂這是什麼邏輯，不全民普發現金就沒辦法選舉，這太離譜了。
