傳黨團會議罵柯建銘 郭國文：反映基層聲音對事不對人

民進黨立法院黨團8日開黨團會議討論普發現金案，傳出民進黨立委郭國文爆粗口飆罵民進黨團總召柯建銘。郭國文今天表示，柯建銘當時說府院黨團都講好不發因為會違憲，這種假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗；他是反映基層聲音，對事不對人。

郭國文今天在臉書撰文表示，有報導寫出前幾周（8日）他在黨團大會和柯建銘的衝突，他必須強調，這是來自於對黨團路線的不滿與檢討。

郭國文說，在普發現金議題上，超過10位立委輪番發表意見，也提議由行政院提出預算避免違憲問題，柯建銘卻說府院黨團都講好不發因為會違憲，這種假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗。

郭國文上午在立法院議場前接受媒體聯訪時也說，當天黨團會議上，黨團成員的看法基本上同意普發現金，只是原則上要合憲，實際做法有不同看法，但後來被柯建銘拒絕；他來自災區，民眾對普發現金有所期待，在基層的焦慮下，他才脫口說出那些話。

郭國文認為，黨團過去的路線採對立方式，現在應該換成對話路線，他不僅是立委也當地方黨部主委，很常被基層罵，但他相信這是基層對現狀的不滿，是對事不對人，同理，這次事件也是對事不對人，而他說明完後，柯建銘應該可以理解基層的焦慮。

