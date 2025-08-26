快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

傳黨團會議罵柯建銘 郭國文：反映基層聲音對事不對人

中央社／ 台北26日電

民進黨立法院黨團8日開黨團會議討論普發現金案，傳出民進黨立委郭國文爆粗口飆罵民進黨團總召柯建銘。郭國文今天表示，柯建銘當時說府院黨團都講好不發因為會違憲，這種假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗；他是反映基層聲音，對事不對人。

郭國文今天在臉書撰文表示，有報導寫出前幾周（8日）他在黨團大會和柯建銘的衝突，他必須強調，這是來自於對黨團路線的不滿與檢討。

郭國文說，在普發現金議題上，超過10位立委輪番發表意見，也提議由行政院提出預算避免違憲問題，柯建銘卻說府院黨團都講好不發因為會違憲，這種假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗。

郭國文上午在立法院議場前接受媒體聯訪時也說，當天黨團會議上，黨團成員的看法基本上同意普發現金，只是原則上要合憲，實際做法有不同看法，但後來被柯建銘拒絕；他來自災區，民眾對普發現金有所期待，在基層的焦慮下，他才脫口說出那些話。

郭國文認為，黨團過去的路線採對立方式，現在應該換成對話路線，他不僅是立委也當地方黨部主委，很常被基層罵，但他相信這是基層對現狀的不滿，是對事不對人，同理，這次事件也是對事不對人，而他說明完後，柯建銘應該可以理解基層的焦慮。

柯建銘 郭國文 發現金

延伸閱讀

喊柯建銘不換民進黨不會好 王婉諭：從容下台是反省的開始

傳每周高層會議釋柯建銘兵權 府：賴總統尊重黨團自主

籲民進黨徹底檢討 時力：柯建銘需辭總召

郭國文對柯建銘爆粗口 吳思瑤緩頰：大鳴大放 反映基層聲音

相關新聞

「小英男孩」疑涉綠電弊案 吳宗憲質疑：崇越、雲豹利益更大

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉嫌收賄，遭檢調聲押。國民黨立委王鴻薇今天批評，鄭亦麟完全不...

修憲共業保護死不認錯政客 消失的民主如何討回

民主政治以民意、責任政治為重要內涵。但看最近執政黨部分人物對罷免結果的言行，卻顯示台灣缺乏尊重民意的責任政治。這是歷次修憲的朝野共業，但死不認錯的政客，倒讓人看出台灣團結契機。 兩次罷免結果及核三公投落幕，即便綠營民代都表示投票結果對民進黨是很大警訊，黨必須要深刻檢討施政問題，才能再次獲得人民支持。這是暗示政策失敗，決策者須負起政治責任的意思。

卓榮泰：賴清德指示下 願主動調整行政、立法互動

立院院會今邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。卓榮泰說，在...

核三公投雖未過 民眾黨為九合一暖身布局目的已達成

核三重啟公投落幕，儘管未達「雙門檻」限制不予通過，不過依然是最新民意展現。本次公投由民眾黨團提出並經立法院決議，民眾黨在投票前一周啟動雙北大車掃，公投之夜更選在台北市舉辦大型活動，有意更上層樓的黨公職全力投入，頗有為2026年地方選舉暖身的味道。

林俊憲才批Meta沒繳稅 鍾佳濱：台灣沒川普要求取消的數位稅

美國總統川普25日表示，擬用關稅保護美國科技企業，反擊任何訂定數位稅、數位服務法和數位市場法規來傷害或剝削美國科技企業的...

卓榮泰為「預算凍結誤說刪除」道歉 黃國昌：重賞民進黨一巴掌

針對行政院長卓榮泰向在野黨立委道歉，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，卓榮泰終於為「凍結誤說成刪除」致歉，然而依然拒絕依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。