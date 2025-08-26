PIF未邀台參與 外交部：續透過多邊機制推動合作

快訊

中央社／ 台北26日電

台灣確定未受邀參與9月登場的太平洋島國論壇，對話會議未能舉辦。外交部發言人蕭光偉今天表示，仍與各國持續就彼此關注議題交換意見，也將持續推動透過PIF多邊機制的區域發展援助等計畫。

索羅門群島將於9月主辦太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum，PIF）會議，太平洋島國集團決定今年排除美國、中國等21個捐助國參與，台灣代表也未獲邀與會。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，台灣目前還有何參與與貢獻方式。

外交部發言人蕭光偉說明，主要是台灣和太平洋友邦及夥伴國家都對當地的建設發展、永續環保、生態、氣候變遷的影響都十分重視，今年台灣和PIF的對話會議雖然沒有舉辦，但還是會和個別國家持續就這些彼此關注的議題交換意見，並尋求可能合作的方式。

蕭光偉提到，其他具體的方式，包括台灣歷年透過PIF多邊機制推動「區域發展援助」及「台灣/中華民國-PIF獎學金」等計畫，嘉惠太平洋友邦及其他無邦交等太平洋島國，成果有目共睹。

對於今年未能參與，蕭光偉表示，首先要感謝各國對台灣參與PIF的支持。對此屆主辦國索羅門群島認為今年應更聚焦內部改革議題，而決定不邀請所有夥伴國參加，延到2026年再邀請。

蕭光偉強調，台灣雖能理解，但也表達遺憾，同時也要再次呼籲索羅門及未來主辦PIF的會員國，仍應依循1992年PIF聯合公報決議，並且秉持「太平洋之道」（The Pacific Way）的多元與包容精神，維護所有國家參與PIF會議的權益。

