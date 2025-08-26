曝眾多刪減預算都被偷偷加回 王鴻薇批行政院暗渡陳倉

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。(本報資料照片)
國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。(本報資料照片)

行政院卓榮泰今報告「114年度中央政府總預算追加預算案」，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇指出，當初說藍白亂刪預算的項目，根本沒編在追加預算中，這證明過去都是造謠；這次把「媒宣費」等被砍的預算偷偷加回來，根本暗渡陳倉，還是輸不起，難道大罷免還輸不夠？想靠追加預算拿來回血復活？

王鴻薇批評，行政院暗渡陳倉，偷偷把此前被砍的預算加回來，果然還是輸不起，拒絕立法院的監督，尤其之前造謠藍白亂刪預算，例如房屋補助、留職育兒津貼、中小企業等等，根本就沒編在追加預算裡面，證明當初都是造謠。

王鴻薇指出，立法院預算中心也對此提出意見，首先，追加預算案未逐項就依法追加的理由提出實質說明，適法性立論基礎不足，且追加預算編列過於簡略，行政院僅於總說明段說明是依預算法第79條第3款辦理，也未逐項針對其是否符合預算法得以辦理追加說明，適法性的立論基礎完全不足，預算編列更是簡略，未完整揭露攸關資訊，簡直不把立法院預算審議權當一回事。

其次，政府機關近半數主管部會預算刪減數的回編率高達三成以上，其中內政部主管甚超逾九成，尤其是她之前揭露的「媒宣費」，114年度媒宣費追加預算數占刪減數比率為55.84%，且114年度媒宣費預算數加計追加數後，合計數較113年度法定預算增加27.85%，根本就是暗渡陳倉，偷偷回血。

最後，如果按照這樣的追加預算，114年總預算案刪減數扣除追加預算後的刪減率為3.82%，倘再排除撥補台電虧損數額，則刪減率0.65%，如果成真，將會是總預算案刪減率史上最低的一次。行政院提出這樣的追加預算內容，甚至可能讓預算刪減變成歷史上最少。

王鴻薇表示，過去各部會極盡所能抹黑在野黨刪減預算，甚至釋憲想翻盤，包括前總統府發言人張惇涵、內政部長劉世芳都公然作預算的扯謊造謠被抓包，只為了做政治鬥爭。大罷免結果已明示國人認可在野黨監督預算，這些謊言更是惹怒國人，民進黨提出如此追加預算內容，簡直全面汙辱國人智商，偷偷摸摸就是要把被監督的錢加回去。民進黨若現在還不認輸、還想翻桌，藐視立法院監督，只會繼續製造國家分裂。

114年度中央政府部會預算刪減及追加數數據。圖／取自王鴻薇臉書
114年度中央政府部會預算刪減及追加數數據。圖／取自王鴻薇臉書
114年度中央政府總預算歲出預算情境分析表。圖／取自王鴻薇臉書
114年度中央政府總預算歲出預算情境分析表。圖／取自王鴻薇臉書

