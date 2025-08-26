快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

聽新聞
0:00 / 0:00

被爆3年前找法務部長辦對手賄選 蔡培慧：司法獨立不應被抹黑

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
蔡培慧立委選舉失利後，留在南投從事大學教育工作。圖／本報資料照片
蔡培慧立委選舉失利後，留在南投從事大學教育工作。圖／本報資料照片

近日網路流傳一則關於2022年南投縣長選舉的爆料，提及蔡培慧疑似向民進黨秘書長林錫耀請託法務部長蔡清祥介入偵辦對手賄選一事。對此，蔡培慧表示，她對此爆料感到意外，並強調自己並不知情，也沒有進行任何請託。

蔡培慧指出，過去每次選舉地方上都有傳聞事件，例如前縣長林明溱選前送泡麵碗的情況，黨內工作人員在查證屬實後會直接向地檢署申告或檢舉，並不需要透過黨中央告知法務部長。她強調，檢調偵辦相當公正，並不應被刻意抹黑。

對於這項爆料是否與明年縣市長選舉有關，蔡培慧表示，她目前主要在大學教書，選後很少參與政治事務，她也對兌現和鄉親的承諾，沒有離開南投。她提到，對手當選後未落實幫助南投發展，讓她感到遺憾，她將持續專注教育工作，不涉入政治操作。

蔡培慧

延伸閱讀

網傳林錫耀疑喬司法人事訊息 高檢署：與前案一併查

病倒仍不忘防災...游顥竟遭罷團嘲諷 國民黨狠批：冷血無良知

網傳林錫耀喬司法人事 高檢署：已分他字案偵辦

王鴻薇嗆「就是辦高虹安、林姿妙」才升官 法務部長：我不接受

相關新聞

「小英男孩」疑涉綠電弊案 吳宗憲質疑：崇越、雲豹利益更大

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉嫌收賄，遭檢調聲押。國民黨立委王鴻薇今天批評，鄭亦麟完全不...

修憲共業保護死不認錯政客 消失的民主如何討回

民主政治以民意、責任政治為重要內涵。但看最近執政黨部分人物對罷免結果的言行，卻顯示台灣缺乏尊重民意的責任政治。這是歷次修憲的朝野共業，但死不認錯的政客，倒讓人看出台灣團結契機。 兩次罷免結果及核三公投落幕，即便綠營民代都表示投票結果對民進黨是很大警訊，黨必須要深刻檢討施政問題，才能再次獲得人民支持。這是暗示政策失敗，決策者須負起政治責任的意思。

卓榮泰：賴清德指示下 願主動調整行政、立法互動

立院院會今邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。卓榮泰說，在...

核三公投雖未過 民眾黨為九合一暖身布局目的已達成

核三重啟公投落幕，儘管未達「雙門檻」限制不予通過，不過依然是最新民意展現。本次公投由民眾黨團提出並經立法院決議，民眾黨在投票前一周啟動雙北大車掃，公投之夜更選在台北市舉辦大型活動，有意更上層樓的黨公職全力投入，頗有為2026年地方選舉暖身的味道。

林俊憲才批Meta沒繳稅 鍾佳濱：台灣沒川普要求取消的數位稅

美國總統川普25日表示，擬用關稅保護美國科技企業，反擊任何訂定數位稅、數位服務法和數位市場法規來傷害或剝削美國科技企業的...

卓榮泰為「預算凍結誤說刪除」道歉 黃國昌：重賞民進黨一巴掌

針對行政院長卓榮泰向在野黨立委道歉，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，卓榮泰終於為「凍結誤說成刪除」致歉，然而依然拒絕依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。