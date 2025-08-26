聽新聞
被爆3年前找法務部長辦對手賄選 蔡培慧：司法獨立不應被抹黑
近日網路流傳一則關於2022年南投縣長選舉的爆料，提及蔡培慧疑似向民進黨秘書長林錫耀請託法務部長蔡清祥介入偵辦對手賄選一事。對此，蔡培慧表示，她對此爆料感到意外，並強調自己並不知情，也沒有進行任何請託。
蔡培慧指出，過去每次選舉地方上都有傳聞事件，例如前縣長林明溱選前送泡麵碗的情況，黨內工作人員在查證屬實後會直接向地檢署申告或檢舉，並不需要透過黨中央告知法務部長。她強調，檢調偵辦相當公正，並不應被刻意抹黑。
對於這項爆料是否與明年縣市長選舉有關，蔡培慧表示，她目前主要在大學教書，選後很少參與政治事務，她也對兌現和鄉親的承諾，沒有離開南投。她提到，對手當選後未落實幫助南投發展，讓她感到遺憾，她將持續專注教育工作，不涉入政治操作。
