美議員致函ICAO反對中國航路 外交部致謝籲中協商

中國片面啟用M503航線銜接航路，美國4位跨黨派議員籲國際民航組織（ICAO）勿再沉默。外交部今天表示，部長林佳龍對美國國會再度公開挺台表示感謝，而中國始終拒絕與台灣協商，充分凸顯其蠻橫威權本質。

美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）及眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）、民主黨參議員皮特斯（Gary Peters）及眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）21日致函國際民航組織秘書長沙拉薩（Juan Carlos Salazar），譴責中國行為使印太區域不穩定，也呼籲抗拒北京多年的政治壓力，邀台灣以嘉賓身分出席9月大會。

外交部上午發布新聞稿指出，這是繼美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）、聯邦眾議院中國委員會主席、眾議員穆勒納爾，以及該委員會眾議員畢里拉基斯（Gus Bilirakis）、西門內斯（Carlos Gimenez）及鄧恩（Neal Dunn）等美國跨黨派參眾議員於7月針對中國片面啟用W121航路為台灣發聲後，美國國會再度公開強力表達助台，外交部長林佳龍表達誠摯感謝。

外交部指出，民航局是與M503及W121等航路相鄰的「台北飛航情報區」（Taipei FIR）唯一主管機關，根據ICAO規定，中國事前應就航路變更與台灣充分協調。然而到目前為止，中國始終拒絕與台灣協商，充分凸顯其無視國際民航規範與旅客生命安全的蠻橫威權本質。

外交部強調，台灣是印太地區空運樞紐，所轄管的「台北飛航情報區」每年須負責逾百萬架次航班、數千萬旅客的飛航安全。基於飛安無國界，ICAO確有必要儘速接納台灣完整無礙參與其各項會議、機制及活動。

外交部表示，ICAO第42屆大會即將在加拿大蒙特婁ICAO總部舉行，呼籲ICAO循2013年邀請台灣出席大會的前例，再次致邀台灣組團與會，以確保「不遺漏任何人」及ICAO「更安全天空」目標的達成。

中國2015年開通南北向M503航線，南下航向距離正式劃分台灣與中國空域的中線僅4.2浬。北京當時保證，未來將與台灣保持良好溝通，今年7月卻逕自宣布啟用東西向W121延伸航路，明顯違反承諾。

商品推薦