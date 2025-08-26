快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

美議員致函ICAO反對中國航路 外交部致謝籲中協商

中央社／ 台北26日電

中國片面啟用M503航線銜接航路，美國4位跨黨派議員籲國際民航組織（ICAO）勿再沉默。外交部今天表示，部長林佳龍對美國國會再度公開挺台表示感謝，而中國始終拒絕與台灣協商，充分凸顯其蠻橫威權本質。

美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）及眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）、民主黨參議員皮特斯（Gary Peters）及眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）21日致函國際民航組織秘書長沙拉薩（Juan Carlos Salazar），譴責中國行為使印太區域不穩定，也呼籲抗拒北京多年的政治壓力，邀台灣以嘉賓身分出席9月大會。

外交部上午發布新聞稿指出，這是繼美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）、聯邦眾議院中國委員會主席、眾議員穆勒納爾，以及該委員會眾議員畢里拉基斯（Gus Bilirakis）、西門內斯（Carlos Gimenez）及鄧恩（Neal Dunn）等美國跨黨派參眾議員於7月針對中國片面啟用W121航路為台灣發聲後，美國國會再度公開強力表達助台，外交部長林佳龍表達誠摯感謝。

外交部指出，民航局是與M503及W121等航路相鄰的「台北飛航情報區」（Taipei FIR）唯一主管機關，根據ICAO規定，中國事前應就航路變更與台灣充分協調。然而到目前為止，中國始終拒絕與台灣協商，充分凸顯其無視國際民航規範與旅客生命安全的蠻橫威權本質。

外交部強調，台灣是印太地區空運樞紐，所轄管的「台北飛航情報區」每年須負責逾百萬架次航班、數千萬旅客的飛航安全。基於飛安無國界，ICAO確有必要儘速接納台灣完整無礙參與其各項會議、機制及活動。

外交部表示，ICAO第42屆大會即將在加拿大蒙特婁ICAO總部舉行，呼籲ICAO循2013年邀請台灣出席大會的前例，再次致邀台灣組團與會，以確保「不遺漏任何人」及ICAO「更安全天空」目標的達成。

中國2015年開通南北向M503航線，南下航向距離正式劃分台灣與中國空域的中線僅4.2浬。北京當時保證，未來將與台灣保持良好溝通，今年7月卻逕自宣布啟用東西向W121延伸航路，明顯違反承諾。

ICAO 議員 外交部

延伸閱讀

陸外交部官網烏克蘭簡介 悄悄刪除「行政區劃」

菲律賓籲以色列接受停戰提議 終止人道災難

川普親家惹外交風波！為1事干預法國內政 遭法外交部召見

台日簽署入出境管理MOU　外交部：非針對台灣有事

相關新聞

「小英男孩」疑涉綠電弊案 吳宗憲質疑：崇越、雲豹利益更大

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉嫌收賄，遭檢調聲押。國民黨立委王鴻薇今天批評，鄭亦麟完全不...

修憲共業保護死不認錯政客 消失的民主如何討回

民主政治以民意、責任政治為重要內涵。但看最近執政黨部分人物對罷免結果的言行，卻顯示台灣缺乏尊重民意的責任政治。這是歷次修憲的朝野共業，但死不認錯的政客，倒讓人看出台灣團結契機。 兩次罷免結果及核三公投落幕，即便綠營民代都表示投票結果對民進黨是很大警訊，黨必須要深刻檢討施政問題，才能再次獲得人民支持。這是暗示政策失敗，決策者須負起政治責任的意思。

卓榮泰：賴清德指示下 願主動調整行政、立法互動

立院院會今邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。卓榮泰說，在...

核三公投雖未過 民眾黨為九合一暖身布局目的已達成

核三重啟公投落幕，儘管未達「雙門檻」限制不予通過，不過依然是最新民意展現。本次公投由民眾黨團提出並經立法院決議，民眾黨在投票前一周啟動雙北大車掃，公投之夜更選在台北市舉辦大型活動，有意更上層樓的黨公職全力投入，頗有為2026年地方選舉暖身的味道。

林俊憲才批Meta沒繳稅 鍾佳濱：台灣沒川普要求取消的數位稅

美國總統川普25日表示，擬用關稅保護美國科技企業，反擊任何訂定數位稅、數位服務法和數位市場法規來傷害或剝削美國科技企業的...

卓榮泰為「預算凍結誤說刪除」道歉 黃國昌：重賞民進黨一巴掌

針對行政院長卓榮泰向在野黨立委道歉，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，卓榮泰終於為「凍結誤說成刪除」致歉，然而依然拒絕依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。