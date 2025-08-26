美議員致函ICAO反對中國航路 外交部致謝籲中協商
中國片面啟用M503航線銜接航路，美國4位跨黨派議員籲國際民航組織（ICAO）勿再沉默。外交部今天表示，部長林佳龍對美國國會再度公開挺台表示感謝，而中國始終拒絕與台灣協商，充分凸顯其蠻橫威權本質。
美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）及眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）、民主黨參議員皮特斯（Gary Peters）及眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）21日致函國際民航組織秘書長沙拉薩（Juan Carlos Salazar），譴責中國行為使印太區域不穩定，也呼籲抗拒北京多年的政治壓力，邀台灣以嘉賓身分出席9月大會。
外交部上午發布新聞稿指出，這是繼美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）、聯邦眾議院中國委員會主席、眾議員穆勒納爾，以及該委員會眾議員畢里拉基斯（Gus Bilirakis）、西門內斯（Carlos Gimenez）及鄧恩（Neal Dunn）等美國跨黨派參眾議員於7月針對中國片面啟用W121航路為台灣發聲後，美國國會再度公開強力表達助台，外交部長林佳龍表達誠摯感謝。
外交部指出，民航局是與M503及W121等航路相鄰的「台北飛航情報區」（Taipei FIR）唯一主管機關，根據ICAO規定，中國事前應就航路變更與台灣充分協調。然而到目前為止，中國始終拒絕與台灣協商，充分凸顯其無視國際民航規範與旅客生命安全的蠻橫威權本質。
外交部強調，台灣是印太地區空運樞紐，所轄管的「台北飛航情報區」每年須負責逾百萬架次航班、數千萬旅客的飛航安全。基於飛安無國界，ICAO確有必要儘速接納台灣完整無礙參與其各項會議、機制及活動。
外交部表示，ICAO第42屆大會即將在加拿大蒙特婁ICAO總部舉行，呼籲ICAO循2013年邀請台灣出席大會的前例，再次致邀台灣組團與會，以確保「不遺漏任何人」及ICAO「更安全天空」目標的達成。
中國2015年開通南北向M503航線，南下航向距離正式劃分台灣與中國空域的中線僅4.2浬。北京當時保證，未來將與台灣保持良好溝通，今年7月卻逕自宣布啟用東西向W121延伸航路，明顯違反承諾。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言