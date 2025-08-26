金門存核廢料議題延燒 副縣長李文良：須有金門集體意志為依歸

民進黨籍新北市議員林秉宥昨拋出「核廢料可暫時存放金門」的構想，引發各界譁然。對此，金門縣副縣長李文良今日回應，縣府態度仍屬保留，任何涉及核廢料存放的議題，都必須以金門整體民眾的集體意志為依歸，在目前並沒有完整的民意調查前，無法代表縣府表達接受與否。

李文良強調，這必須要有整體金門民眾的共識，金門民眾表達接受，縣府才可能接受，目前並沒有這個的一個名義上的直接的調查，縣府對這位民進黨的議員意見還是暫時先保留。

至於立委陳玉珍建議可考慮無居民的二膽島，他也表示，同樣需要經過民眾集體展現意見，縣府目前態度仍先保留。

另外，有關林秉宥所提的「大陸通電」議題，李文良強調，「這個部分還是要國家政策允許，才可能去做」，目前中央仍全力支持金門供電需求，暫無急迫性，但如果未來金門要有所發展的時候，電力的需求一定會再增加，那時候再來探究這個議題。

針對有民眾在公共政策網路參與平台上倡議「將核廢料儲放在重啟核三公投贊成票數比例最高的3個縣市」，並以「金門公投同意比例高」作為將核廢料送來金門的理由，對此，李文良澄清，雖然投票率比例高，但實際參與人數仍只佔金門人口的一小部分，「不能單純以這次公投的結果，來推斷全體金門民眾對核廢料的態度。」

李文良最後表示，其實核廢料存放地點本就是全國關注議題，不論在台灣或金門；但普遍民眾的態度，都是希望核廢料能遠離生活居住的地方，因此，縣府對相關提議與討論，目前只能暫時保留，等待更完整的民意展現。

