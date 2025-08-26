快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
嘉義農企挺嘉義，林淑芬邀蔡易餘、王美惠助嘉義農產拓通路。圖／林淑芬辦公室提供
嘉義農企挺嘉義，林淑芬邀蔡易餘、王美惠助嘉義農產拓通路。圖／林淑芬辦公室提供

民進黨立委林淑芬上周前往嘉義地區與在地災民共進愛心餐，這周再邀請嘉義立委蔡易餘、王美惠及行政院中辦副執行長吳音寧，一同前往新北土城拜訪嘉義農企，實地了解先進農產品加工與保鮮設備，推動跨區農業合作。

民進黨立委蔡易餘表示，嘉義盛產柑橘、番石榴、香蕉等水果，這次風災造成許多農戶血本無歸。農友除了需要政府補助，更渴望穩定銷售通路。這次參訪保鮮與加工技術，正好可協助嘉義蔬果快速進入北部以至全台市場，並以品質贏得消費者信賴。

民進黨立委王美惠指出，嘉義多數為小農經營，災害承擔風險大，若能利用福和生鮮的平台，把質優的農產品送出市場，將有效緩解農友經濟壓力。她呼籲此類合作模式應制度化、長期推動，不應僅止於救急。

林淑芬表示，氣候變遷下，農業頻受衝擊，倘若僅依靠補助，仍無法提升農業抵禦力。加工與保鮮技術是提升農業韌性的關鍵，有助減少損耗並提升市場價值，跨區合作不只救災，更是打造長期農業互助平台的起點。

林淑芬指出，未來將持續串聯地方代表、政府單位與民間企業，打造「科技加工＋公平收購＋全台通路」的常態性農業互助平台，這不僅為嘉義農業帶來復甦契機，也為台灣整體農業的長遠發展奠定更堅實的基礎。

該企業董事長邱進福表示，公司秉持企業社會責任（CSR），在農民最需要的時刻，以公平價格收購農產品，確保農友收入不因災害而中斷。總經理邱唯誠也說，協助農民，就是協助整個社會穩定，未來也將持續結合加工技術與全台銷售據點，打造更完善的產地直送模式。

嘉義 民進黨 林淑芬

