「小英男孩」涉綠能弊案 賴總統立場：不分藍綠依法偵辦

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心（綠推中心）前副執行長鄭亦麟，涉嫌利用職務之便收賄，遭北檢聲押。對此，總統府發言人郭雅慧26日受訪時表示，賴清德總統強調，不分黨派、不問何人，只要有司法偵辦的相關證據，他的立場都是依法嚴懲，毋枉毋縱。

對於藍綠皆傳出涉入綠能弊案，郭雅慧說，確實令人遺憾。賴總統一再表達他的立場，任何涉入司法的案件，不分黨派、不問何人，只要有司法偵辦的相關證據，他的立場都是依法嚴懲，毋枉毋縱。綠能也是一個例子，涉入的不分藍綠都有司法案件在偵辦當中，不分藍綠都支持要嚴辦。

另有關府院每周高層會議邀請黨團七長，外界解讀希望民進黨立院黨團總召柯建銘能釋權，甚至辭去總召職位。

對此，郭雅慧解釋，黨團幹部產生是由內部成員選舉而成，任何幹部的去留也勢必由黨團內部選舉來決定，賴總統充分表達國會黨團自主，這也是民進黨長年以來的傳統。賴總統持續都有在聆聽，民意也都作為施政參考

此外，郭雅慧表示，這兩天持續有政論節目、網紅惡意捏造假新聞，宣稱賴總統在823記者會上公開爆粗口，她要表達最嚴厲譴責，這是不實惡意的抹黑造謠，惡意毀滅總統人格。

郭雅慧指出，823記者會全程公開，媒體都有直播，現場許多媒體也都是當天與會者，都能證明賴總統表現並沒有踰矩、沒有爆粗口，原始影片可以還原真實情況，賴總統當天表現是合宜的。她公開呼籲，希望政論節目或相關報導，這些議題應該本於事實進行評論，這樣的表現忝於專業。

綠能 民進黨 賴清德 郭雅慧

