「小英男孩」捲綠能弊案 吳思瑤：不分藍綠都要嚴辦

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟被控涉收受建商及綠能業者賄賂，台北地檢署今依貪汙治罪條例等罪聲請羈押禁見。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為，所有再生能源發展涉及貪汙、舞弊，讓綠能產業被妖魔化，不論藍綠都要嚴辦，支持司法依法究辦，毋枉毋縱。

綠能弊案連環爆。吳思瑤指出，大家不該偏頗，昨天雲林縣前議長沈宗隆因向綠能業者收賄2000萬，被司法判刑，國民黨雲林縣議員也同樣涉案遭判，現在雲林縣議會議長黃凱雖是無黨籍，卻是因縣長張麗善人馬協助當選，黃也同樣涉入了綠能弊案，全為國民黨相關人士，只要有犯罪都要辦。

吳思瑤續指，第二個案子也讓人非常痛心，發生在經濟部綠能中心，她說，所有綠能發展只要涉貪、舞弊，不論藍綠都要嚴辦，這就是執政黨的立場，自己也非常痛恨這種犯行。

吳思瑤強調，當國家能源政策在轉型推動時期，偏偏台灣有這些不法人士捲入弊端，讓能源政策被貼上負面標籤，也使綠能產業遭妖魔化、汙名化，不分黨派的犯罪者都要嚴格究辦，希望社會能支持，社會發揮輿論力量譴責犯罪行為時，不要選擇性依顏色分別，無論藍綠都不能捲入綠能弊案。

雲林 吳思瑤 能源政策

