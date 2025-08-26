快訊

60年一次「乙巳青蛇年」逢鬼月 4生肖財運爆發

郭國文對柯建銘爆粗口 吳思瑤緩頰：大鳴大放 反映基層聲音

日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警

傳每周高層會議釋柯建銘兵權 府：賴總統尊重黨團自主

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
立法院民進黨團總召柯建銘（左）發動大罷免，右為賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
立法院民進黨團總召柯建銘（左）發動大罷免，右為賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

大罷免失敗後，民進黨立院黨團總召柯建銘成為箭靶，賴清德總統每周主持的府院黨高層會議納入黨團七長，被解讀為賴清德要釋柯建銘兵權。總統府發言人郭雅慧今天表示，黨團任何幹部去留由黨團內部選舉決定，賴總統充分表達國會黨團自主。

726、823兩波罷免都失敗，民進黨內掀起檢討聲浪柯建銘聲浪。民進黨團幹事長吳思瑤等幹部集體請辭，賴清德嫡系立委林俊憲表示，黨團路線要總檢討，賴系立委郭國文今更公開批評柯建銘「假傳聖旨」。

綠委群起逼宮柯建銘，賴總統主持的府院黨高層會議納入黨團七長，也被認為是要釋柯建銘兵權。郭雅慧今天被問及相關問題時表示，黨團幹部產生是由內部成員選舉而成，任何幹部的去留也勢必由黨團內部選舉來決定，「總統充分表達國會黨團自主，這也是民進黨長年以來的傳統」。

大罷免 柯建銘 賴清德 吳思瑤 林俊憲 郭國文

延伸閱讀

籲民進黨徹底檢討 時力：柯建銘需辭總召

郭國文對柯建銘爆粗口 吳思瑤緩頰：大鳴大放 反映基層聲音

郭國文批柯建銘：假傳聖旨又忽視他人意見 離民心越來越遠

游盈隆：柯建銘應為大罷免失利負主要責任 籲自辭立委

相關新聞

大罷免失利後身段軟了…卓榮泰：若因在野凍結預算誤稱刪除 表示道歉

綠營大罷免失利後，對在野黨關係是否走向放軟受關注。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢時表示，當初有些是凍結預算，在論述時把凍...

喊柯建銘不換民進黨不會好 王婉諭：從容下台是反省的開始

民進黨發動大罷免以失敗收場，立委柯建銘成為黨內咎責對象，時代力量黨主席王婉諭今天說，人民無法接受藍白主導的國會，更擔憂民...

傳每周高層會議釋柯建銘兵權 府：賴總統尊重黨團自主

大罷免失敗後，民進黨立院黨團總召柯建銘成為箭靶，賴清德總統每周主持的府院黨高層會議納入黨團七長，被解讀為賴清德要釋柯建銘...

郭國文對柯建銘爆粗口 吳思瑤緩頰：大鳴大放 反映基層聲音

大罷免重挫綠營士氣，傳民進黨立委郭國文因普發現金議題開嗆民進黨立院黨團總召柯建銘，還爆粗口。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤緩...

藍委批賴清德只向罷團道歉 卓榮泰被要求代致歉：我沒這個權利

大罷免失利後，新內閣人事將異動。行政院長卓榮泰今赴立院備詢時被問及向賴清德總統提辭職，卓說，「與其部分的調整，不如全部...

郭國文批柯建銘：假傳聖旨又忽視他人意見 離民心越來越遠

綠營大罷免失利，民進黨內檢討聲四起。民進黨立委郭國文今天表示，民進黨挫敗的檢討，從來就不該對人，而是路線檢討，過去一年多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。