卓榮泰：願意主動調整行政立法兩院互動關係

行政院長卓榮泰今天表示，在總統賴清德指示下，行政院願意且主動調整行政立法兩院互動關係，為了追加預算、特別預算，或明年度預算，行政院會主動積極進行溝通協調，也希望立法院給行政院機會，但若牽涉憲法問題，沒什麼可以討論，憲法的標準只有一套。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。

民進黨立委吳思瑤質詢時表示，今年度文化部預算遭在野黨惡砍，造成大阪世博的宣傳效益縮減，大罷免之後，還對文化人秋後算帳，國會欠文化人一個道歉，在野黨不要再為難文化人，這次追加預算案是藍白立委洗白之前惡刪預算罪行的機會，呼籲在野黨支持追加預算。

卓榮泰表示，在賴總統指示下，「我們願意而且會主動調整兩院互動關係，為了追加預算、特別預算，或明年度的總預算，我們會主動積極進行溝通協調，也希望立法院給我們這個機會」，但若牽涉到是憲法的問題，那沒有什麼可以討論，憲法的標準只有一套。

卓榮泰說，立委對憲政秩序要了解，對於釋憲、暫時處分的功用要了解，才能在這裡對話，但他還是誠懇拜託立法院，這次中央政府總預算追加，希望中央地方一起解決財政問題。

卓榮泰指出，今年度解決，明年度中央政府總預算就回到合理正常的朝野協商，包括提高警察人員所得替代率、軍人待遇調整，如果釋憲結果出爐，條例沒有違憲，將追溯補齊。

此外，吳思瑤提到韌性特別條例修正草案，納入新台幣200億元強化電網韌性，遭在野黨點名要刪除。

卓榮泰表示，他已經指示台電啟動全國電纜地下化評估，選定一些發電所需要、技術可行的地區，若預算通過，就可以早日朝電纜地下化及確保電力韌性安全，不僅台北受益，全台都受益。

