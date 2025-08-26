「小英男孩」疑涉綠電弊案 吳宗憲質疑：崇越、雲豹利益更大

快訊

聽新聞
聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照
國民黨立委吳宗憲。圖／聯合報資料照

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉嫌收賄，遭檢調聲押。國民黨立委王鴻薇今天批評，鄭亦麟完全不受公務員旋轉門限制，如今捲入弊案，難怪大家都說「綠友友吃飽、台電跌倒」。國民黨立委吳宗憲加碼質疑，崇越、雲豹背後隱藏利益更大，到底誰在掏空國家？誰在讓人民生活不好過？

鄭亦麟涉向台電施壓關說「饋電容量」，協助綠能業者順利開設公司，台北地檢署今晨依貪汙、財產來源不明等罪，聲押禁見鄭亦麟等人。行政院長卓榮泰上午受訪強調，無論是哪一個犯罪，「深惡痛絕的綠能犯罪，絕對不允許再發生」。

王鴻薇今天受訪說，鄭亦麟先是在民進黨智庫擔任研究員，接著行政院前院長林全把他帶到綠能科技中心擔任副執行長。大家都知道鄭就是「小英男孩」，才會一路平步青雲，後來又到台智光做總經理。鄭亦麟「一下子是官、一下子是產」，完全不受公務員旋轉門的限制，當初質疑這樣人事爭議性很大，果然傳出收賄弊案。

王鴻薇表示，其實很多立委都收到相關檢舉案，但立委也無法查證，她相信檢調單位一定是掌握證據才會搜索，弊案也顯示民進黨推動的非核家園，製造很多綠色奇蹟、綠友友能源公司，難怪大家說「綠友友吃飽、台電跌倒」，錯誤能源政策已經付出代價，現在相繼爆發弊案，非核家園還要繼續嗎？

吳宗憲表示，他在東部也發現一些風電業者，原來是經濟部長郭智輝所創辦的崇越集團底下的子公司得標，等於「管的人是他、拿到標案也是他」，這樣搞下來真的不知道國家該怎麼辦？綠能公司背後與綠營友好，或是曾是綠營政治人物如雲豹能源的案例相當多。

吳宗憲說，國家能源政策與世界趨勢相反，這背後獲利的是誰？逼台電高額採購綠電獲利的廠商是誰？不是綠友友，就是跟綠營有關係的人，到底是誰在掏空國家，讓人民生活不好過。民進黨表面上政策選擇錯誤，背地裡有很大利益欺騙國人，高喊為了環保、為了台灣，結果都是在傷害台灣。

弊案 台電 吳宗憲 王鴻薇 能源政策

