【重磅快評】「小英男孩」涉綠能弊案是個案還是冰山一角？

被稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，因涉嫌收賄至少200萬元，向台電施壓關說「饋電容量」，協助綠能業者能順利開設公司，遭檢調大規模搜索並聲押禁見。如今涉案者，還包括鄭亦麟家人、台電高層、和泓德、東煒等綠能、建設公司。不過此案最讓人關注的是，鄭亦麟涉嫌收賄到底是個案，還是整個綠能黑幕的冰山一角？

年僅35歲的鄭亦麟，曾是綠營「綠能界青年才俊」的代表。由於在網路上與擁核人士筆戰而聲譽鵲起，被民進黨高層延攬，一路從民進黨智庫，到擔任行政院能源減碳辦公室主任。2018年，更成為蔡政府推動綠能產業的「綠能科技產業推動中心」副執行長，當時他年僅28歲，就成為民進黨在綠能論述和實務界的重要人物，影響力不可謂不小，由於深獲蔡政府重用，也因此被歸為「小英男孩」之一。

而他的官運亨通，亦不僅止於此。2019年，他又兼任台船負責承接離岸風電業務的「台船環海」董事。雖然官位不能說非常大，但幾乎是只要有綠能，就可看見他的身影。但爭議也在此時產生，離開綠能中心後，鄭亦麟轉往承攬離岸風電業務的外商麥格理公司任職，是否違反旋轉門條款，存在一定爭議。

今年年初，經濟部主導成立綠電售電平台「台灣智慧電能公司」。由於當時剛發生中鋼投資興達海基虧損64億元事件不久，台智能又要中鋼出資，引發工會反彈。除此之外，台智能的首任總經理又延攬鄭亦麟出任，也引發軒然大波。當時立委王鴻薇便曾質疑，鄭亦麟忽官方、忽民間企業的角色，實在可議。

由此便可看出，雖然官位不大，但在蔡政府乃至現在賴政府裡，鄭亦麟絕非只是扮演單一的「某項綠能政策的規劃者、執行者」角色。因此他的收賄案件爆發，是僅止於現在查到的「為業者關說施壓供電問題」，還是整個綠能系統性的問題，都與他有關？如果是後者，鄭亦麟只是個人品行不端，或是整個系統問題的「白手套」？這都是未來案情可能向上發展的疑問。

另外從政治上看，此案這時爆發，也引人遐想。時值民進黨在大罷免、核三延役公投大潰敗不久；而就在鄭亦麟遭搜索、聲押前一天，總統賴清德與前總統蔡英文見面。當然，一切可能都是巧合，但也不無賴政府要藉由此案「敲打」英系，或者營造自己「改革整頓綠能」形象的可能。

不過，無論政治動機是否存在，檢調願意偵辦此案，而且幾乎是直指綠能弊案的核心，都值得肯定。也期待此案偵辦不受任何干擾，讓此案能夠無上限的發展下去。

