許智傑獲農會系統力挺 綠營人士：市長初選支持板塊將連動

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委許智傑獲農會系統力挺。圖／許智傑團隊提供
民進黨立委許智傑獲農會系統力挺。圖／許智傑團隊提供

民進黨2026高雄市長初選戰競爭激烈，民進黨立委許智傑邱議瑩賴瑞隆林岱樺四人都積極備戰。據了解，許智傑近日拜訪高雄地區農會，被視為王金平左右手的全國農會理事長蕭漢俊、高雄市農會理事長楊榮南、高雄地區農會總幹事李永堂等同框力挺，綠營人士解讀，農會系統在民進黨初選已做表態，為許智傑添奧援。

綠營人士指出，目前高雄市長初選參選人各據山頭，也積極地尋求民間各界與地方組織系統的支持，以往農、漁系統都是在選舉上扮演極有影響力的單位，也是問鼎市長必須要拉攏的對象。許智傑率先贏得農會力挺，勢必連帶影響接下來各界支持的板塊，到底是誰能出線代表民進黨與國民黨的柯志恩抗衡更添變數。

綠營人士分析，農會表態力挺許智傑有跡可循，6月許智傑在高雄福容飯店舉辦「AI型農．智慧耕耘座談會」，當時不僅吸引百位農友、青農代表參與，農會系統更由高雄市農會理事長楊榮南率隊帶領近17區的農會三長全員出席，而在各地區農會所辦理餐會、風災農損上的考察，都可以看見農會要角與許智傑的緊密互動，因此在各界遲不敢表態的市長初選階段，農會支持許智傑，看起來並不意外。

許智傑表示，身為國會民意代表，應該要站在照顧農民、重視農糧生產與引導國家農業轉型的立場上去思考並協助，因此除了中央因主動對於農業生產、風災補助上主動性的介入關懷，在開拓農業發展上更要以強化外銷、加工、行銷三面向為農民創造更多元發展的機會。

高雄地區農會總幹事李永堂指出，對比軍、公、教、漁因應物價通膨與民生所需進行薪資調漲，國營事業調漲2.3%、軍公教也有3%的調升，然而農會在這區塊並不曾獲得重視，農會職員薪水架構30年從未更動。許智傑表示，會協助爭取農民福利，在薪資比例與營利盈餘考量上，與農業部多加研究，他承諾，「被稱為農業立委，未來會成為最重視農民的市長」。

民進黨立委許智傑獲農會系統力挺。圖／許智傑團隊提供
民進黨立委許智傑獲農會系統力挺。圖／許智傑團隊提供

農會 許智傑 邱議瑩 賴瑞隆 林岱樺

賴清德被問釋放柯文哲爆粗口？ 總統府：惡意毀滅總統人格

賴清德總統8月23日因應大罷免與公投結果發表談話，外界質疑，賴總統被媒體問及釋放民眾黨前主席柯文哲問題時疑似「爆粗口」。...

財產申報 盧秀燕存款862萬 黃偉哲債務1988萬

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲等人財產申報也曝光，其中盧秀燕存款、有價證券及黃金等合...

「民進黨不能再被柯建銘綁架」 黨內難題僅賴清德能解？

綠營兩波大罷免失利後，賴清德未辭民進黨主席，卓揆也留任，黨內逼宮氣氛並不強烈，但各派系均劍指發動罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，認為柯建銘應對大罷免失利負責，民進黨內反柯建銘的壓力鍋已經瀕臨炸裂。目前各派系有相當共識，柯建銘應辭去總召或至少退居幕後，但柯建銘表態無意辭職。這道民進黨內政治難題，賴清德總統若出手、真能有解？

「小英男孩」捲綠能弊案 吳思瑤：不分藍綠都要嚴辦

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟被控涉收受建商及綠能業者賄賂，台北地檢署今依貪汙治罪條例等罪聲請羈押禁見。民進...

【重磅快評】「小英男孩」涉綠能弊案是個案還是冰山一角？

被稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，因涉嫌收賄至少200萬元，向台電施壓關說「饋電容量」，協...

「小英男孩」疑涉綠電弊案 吳宗憲質疑：崇越、雲豹利益更大

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉嫌收賄，遭檢調聲押。國民黨立委王鴻薇今天批評，鄭亦麟完全不...

