賴清德被問釋放柯文哲爆粗口？ 總統府：惡意毀滅總統人格

賴清德總統8月23日因應大罷免與公投結果發表談話，外界質疑，賴總統被媒體問及釋放民眾黨前主席柯文哲問題時疑似「爆粗口」。對此總統府發言人郭雅慧今天表達最嚴厲譴責，郭強調，「這是不實惡意的抹黑造謠，惡意毀滅總統人格。」

郭雅慧表示，這兩天持續有政論節目、網紅惡意捏造假新聞，宣稱賴總統在823記者會上公開爆粗口，她要表達最嚴厲譴責，這是不實惡意的抹黑造謠，惡意毀滅總統人格。

郭雅慧指出，823記者會全程公開，媒體都有直播，現場許多媒體也都是當天與會者，都能證明賴總統表現並沒有踰矩、沒有爆粗口，原始影片可以還原真實情況，「總統當天表現是合宜的」。她要公開呼籲，希望政論節目或相關報導這些議題，應該本於事實進行評論，「這樣的表現是忝於專業的」。

