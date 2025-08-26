聽新聞
「小英男孩」涉收賄施壓台電 總統府：不分藍綠都要嚴辦
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟任內收賄百萬，施壓台電要饋電容量，今早遭聲押禁見。總統府發言人郭雅慧表示，任何涉入司法案件，不分黨派、不問何人，只要有司法偵辦的相關證據，賴清德總統的立場都是依法嚴懲、毋枉毋縱。
鄭亦麟被認為是「小英男孩」，他遭質疑任內向台電施壓關說「饋電容量」，協助綠能業者能順利開展公司，至少收賄近200萬元；調查局台南市調查處25日搜索約談14人到案，鄭亦麟凌晨被移送台北地檢署複訊，全案依不違背職務收賄、財產來源不明等罪偵辦，檢方複訊後，向院方聲請羈押鄭亦麟。
郭雅慧表示，「這確實是令人遺憾」。賴總統一再都有表達他的立場，任何涉入司法的案件，不分黨派、不問何人，只要有司法偵辦的相關證據，賴總統的立場都是依法嚴懲、毋枉毋縱。綠能也是一個例子，涉入的不分藍綠都有司法案件在偵辦當中，不分藍綠賴總統都支持要嚴辦。
