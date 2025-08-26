快訊

「小英男孩」涉收賄施壓台電 總統府：不分藍綠都要嚴辦

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟任內收賄百萬，施壓台電要饋電容量，今早遭聲押禁見。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統的立場都是依法嚴懲、毋枉毋縱。圖／總統府提供
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟任內收賄百萬，施壓台電要饋電容量，今早遭聲押禁見。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統的立場都是依法嚴懲、毋枉毋縱。圖／總統府提供

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟任內收賄百萬，施壓台電要饋電容量，今早遭聲押禁見。總統府發言人郭雅慧表示，任何涉入司法案件，不分黨派、不問何人，只要有司法偵辦的相關證據，賴清德總統的立場都是依法嚴懲、毋枉毋縱。

鄭亦麟被認為是「小英男孩」，他遭質疑任內向台電施壓關說「饋電容量」，協助綠能業者能順利開展公司，至少收賄近200萬元；調查局台南市調查處25日搜索約談14人到案，鄭亦麟凌晨被移送台北地檢署複訊，全案依不違背職務收賄、財產來源不明等罪偵辦，檢方複訊後，向院方聲請羈押鄭亦麟。

郭雅慧表示，「這確實是令人遺憾」。賴總統一再都有表達他的立場，任何涉入司法的案件，不分黨派、不問何人，只要有司法偵辦的相關證據，賴總統的立場都是依法嚴懲、毋枉毋縱。綠能也是一個例子，涉入的不分藍綠都有司法案件在偵辦當中，不分藍綠賴總統都支持要嚴辦。

司法 收賄 台電

相關新聞

賴清德總統8月23日因應大罷免與公投結果發表談話，外界質疑，賴總統被媒體問及釋放民眾黨前主席柯文哲問題時疑似「爆粗口」。...

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲等人財產申報也曝光，其中盧秀燕存款、有價證券及黃金等合...

大罷免過關後，立法院將忙著各項預算案，同時藍白也加緊提案監督執政黨。本會期最後將有追加預算，災後重建特別預算與特別條例修正案要在立法院審議，跨黨派已有共識在29日處理法案。但下個會期有許多重頭戲，除了將審總預算、防衛韌性預算，且藍白分別要成立調查綠電與司法獨立的調查委員會，還要修改年改與《公投法》，未來國會恐還是爭執不斷。

綠營兩波大罷免失利後，賴清德未辭民進黨主席，卓揆也留任，黨內逼宮氣氛並不強烈，但各派系均劍指發動罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，認為柯建銘應對大罷免失利負責，民進黨內反柯建銘的壓力鍋已經瀕臨炸裂。目前各派系有相當共識，柯建銘應辭去總召或至少退居幕後，但柯建銘表態無意辭職。這道民進黨內政治難題，賴清德總統若出手、真能有解？

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟被控涉收受建商及綠能業者賄賂，台北地檢署今依貪汙治罪條例等罪聲請羈押禁見。民進...

被稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，因涉嫌收賄至少200萬元，向台電施壓關說「饋電容量」，協...

udn討論區

0 則留言
