吳宗憲推「政務人員行為基準法」 補行政中立法制缺口

立法委員吳宗憲、台灣大學教授左正東、中興大學助理教授紀和均舉行記者會，正式提出全新草案「政務人員行為基準法」，明文規範政務人員的行政中立與行為準則。吳宗憲強調，此次是針對政務人員訂定完整的的行為規範，目的就是要補足制度空白，建立法制依據，回應民眾對政府公平與專業的期待。

吳宗憲表示，行政中立是執政最基本的ABC，但在民進黨執政下卻淪為口號及各自解讀，原因就是現行「公務人員行政中立法」僅將「事務官」作為主要規範對象，政務人員僅有少部分情形準用，導致法治上出現嚴重缺口，從補助資源分配、政策說帖到高官公開表態，行政不中立早已是政治常態。

