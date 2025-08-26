立法院會期預算案多 藍白瞄準弊案緊追

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院接下來有多個預算案、法案與調查委員會將處理或成立，下個會期朝野恐還會有激烈攻防。（中央社示意圖）
大罷免過關後，立法院將忙著各項預算案，同時藍白也加緊提案監督執政黨。本會期最後將有追加預算，災後重建特別預算與特別條例修正案要在立法院審議，跨黨派已有共識在29日處理法案。但下個會期有許多重頭戲，除了將審總預算、防衛韌性預算，且藍白分別要成立調查綠電與司法獨立的調查委員會，還要修改年改與《公投法》，未來國會恐還是爭執不斷。

追加預算防偷渡

行政院近日提出多項預算案，藍白正磨刀霍霍。包括明年度中央政府總預算、今年度總預算案的追加預算案，以及災後重建特別預算案，還有攸關關稅影響的產業支持、將普發現金的韌性特別條例修正案，這些預計在29日三讀後，行政院將提出預算案。

普發現金特別條例修正案雖有望在29日通過，但國民黨與民眾黨對於編列的加強電網韌性的200億元有意見，在特別預算案送進來時可能會有不少爭執：此外，《丹娜絲颱風災後重建特別預算》因為爭議相對較少，有望在立法院順利通過，但下個會期國防部將送1176億的《防衛韌性特別條例》，目前內容尚不清楚，但也可能會有不少朝野交鋒。

另外，行政院為因應新的軍購項目提出的《防衛韌性特別條例》草案，下個會期將會送到立法院。

積極修法藍白同心

總預算的爭議不少，包括並未編列年中通過的軍人待遇增加法案，還有《警消退休人員條例》相關修法，目前已經遭到藍白兩黨抨擊；另外，追加預算的部分，在野黨批評除了地方政府補助款以外，行政院偷渡監察院8600萬元、內政部多項浮濫計畫，屆時將會受到嚴格審查。

此外，下個會期國民黨還有「年金改革修法」，這是立法院長韓國瑜已經預告會推動的；在公投後國民黨主席朱立倫還預告立法院將成立「調查綠電弊案的委員會」；而民眾黨則宣布會重修《公投法》，讓公投可以重新綁大選；以及要推動「調查喬司法人事的委員會」，這些都是來勢洶洶、朝野攻防。

期待兩院良性互動

對此，行政院長卓榮泰曾表示，有今年經驗，行政院會主動介入朝野協商，提出應該的講法與期待，兩院應有的良性互動。由於上個會期114年度總預算遭刪除2076億，如今國民黨挺過大罷免下，各界相當關注下個會期的預算攻防是否會重演上會期的激烈狀況。


【更多精采內容，詳見

藍白 行政院 立法院 大罷免

