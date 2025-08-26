籲民進黨徹底檢討 時力：柯建銘需辭總召

「柯建銘不辭、民進黨不好；民進黨不好，台灣不會好！」時力黨主席王婉諭26日於立法院召開記者會，呼籲綠營總召柯建銘辭職。她強調，柯雖帶領民進黨走過30年、各方都很敬重，但大罷免以來的失言與表現，證明柯總召已跟不上時代。同黨議員林彥甫也說，柯在連署罷免時排除非綠聲音，不利本土政黨的發展。

柯建銘想法已落伍

王婉諭表示，過去一年的大罷免，雖然選民不滿藍白把持國會，但有更多人擔心執政黨取得國會多數，兩次罷免的投票結果，對政治人物都是不小的警訊。她強調，民進黨立院總召柯建銘過去棄醫從政，在她擔任立委時與柯總召常常針鋒相對，但對柯建銘仍相當尊敬，如今，他能為台灣民主做的最後一件事，就是從容離開舞台。

「柯總召對時局的理解，已經跟不上時代！」王婉諭指出，在民進黨完全執政時，柯建銘帶領綠黨團推動《勞基法》、監察院人事權，民進黨都採取不顧爭議、強行表決的做法，抗拒所有在野黨與改革的意見，連綠委都多次私下表達：「同意你們的看法，但柯總召不同意。」王婉諭強調，凡此都讓民進黨變成黨意一言堂。

非我族類的心態要改

針對柯建銘2024年後的言行，王婉諭表示，包括《財劃法》、《國定假日法》等重大法案，很多綠委其實都有提案，但都因為柯建銘阻擋，讓社會無法看到執政黨的立場，還屢屢揚言「警消組工會就是中共同路人」、「用刑法100條對付在野黨」，民進黨作為對台灣本土化與民主化貢獻良多的政黨，若真心要在兩次罷免失敗後認真檢討，柯總召不該戀棧權位。

時力新竹市議員林彥甫也說，由柯建銘主導的新竹市立委、市長雙罷免，除了強調參加群組的人都要投民進黨，還呼籲民眾不要將連署書交給其他本土政黨，造成其他政黨支持者與中間選民反感，因此選擇不去投票，結果就是雙罷的不同意票比同意票還多一半，柯總召「非我族類、其心必異」的心態若不改，恐成為台灣民主的絆腳石。

