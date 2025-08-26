快訊

60年一次「乙巳青蛇年」逢鬼月 4生肖財運爆發

郭國文對柯建銘爆粗口 吳思瑤緩頰：大鳴大放 反映基層聲音

日女嫁ChatGPT！每天熱戀對話「好幸福」 OpenAI執行長示警

籲民進黨徹底檢討 時力：柯建銘需辭總召

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
時代力量黨主席王婉諭與市議員林彥甫26日呼籲民進黨立院黨團總召柯建銘下台，才能讓民進黨更好、更進步。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
時代力量黨主席王婉諭與市議員林彥甫26日呼籲民進黨立院黨團總召柯建銘下台，才能讓民進黨更好、更進步。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

柯建銘不辭、民進黨不好；民進黨不好，台灣不會好！」時力黨主席王婉諭26日於立法院召開記者會，呼籲綠營總召柯建銘辭職。她強調，柯雖帶領民進黨走過30年、各方都很敬重，但大罷免以來的失言與表現，證明柯總召已跟不上時代。同黨議員林彥甫也說，柯在連署罷免時排除非綠聲音，不利本土政黨的發展。

柯建銘想法已落伍

王婉諭表示，過去一年的大罷免，雖然選民不滿藍白把持國會，但有更多人擔心執政黨取得國會多數，兩次罷免的投票結果，對政治人物都是不小的警訊。她強調，民進黨立院總召柯建銘過去棄醫從政，在她擔任立委時與柯總召常常針鋒相對，但對柯建銘仍相當尊敬，如今，他能為台灣民主做的最後一件事，就是從容離開舞台。

「柯總召對時局的理解，已經跟不上時代！」王婉諭指出，在民進黨完全執政時，柯建銘帶領綠黨團推動《勞基法》、監察院人事權，民進黨都採取不顧爭議、強行表決的做法，抗拒所有在野黨與改革的意見，連綠委都多次私下表達：「同意你們的看法，但柯總召不同意。」王婉諭強調，凡此都讓民進黨變成黨意一言堂。

非我族類的心態要改

針對柯建銘2024年後的言行，王婉諭表示，包括《財劃法》、《國定假日法》等重大法案，很多綠委其實都有提案，但都因為柯建銘阻擋，讓社會無法看到執政黨的立場，還屢屢揚言「警消組工會就是中共同路人」、「用刑法100條對付在野黨」，民進黨作為對台灣本土化與民主化貢獻良多的政黨，若真心要在兩次罷免失敗後認真檢討，柯總召不該戀棧權位。

時力新竹市議員林彥甫也說，由柯建銘主導的新竹市立委、市長雙罷免，除了強調參加群組的人都要投民進黨，還呼籲民眾不要將連署書交給其他本土政黨，造成其他政黨支持者與中間選民反感，因此選擇不去投票，結果就是雙罷的不同意票比同意票還多一半，柯總召「非我族類、其心必異」的心態若不改，恐成為台灣民主的絆腳石。

【更多精采內容，詳見

柯建銘 民進黨 大罷免

延伸閱讀

郭國文批柯建銘：假傳聖旨又忽視他人意見 離民心越來越遠

游盈隆：柯建銘應為大罷免失利負主要責任 籲自辭立委

林濁水：柯建銘「神聖不可侵犯」 民進黨如此昏聵豈能不敗

修憲委員會傅推柯建銘任主席 柯：你不要後悔喔！

相關新聞

賴清德被問釋放柯文哲爆粗口？ 總統府：惡意毀滅總統人格

賴清德總統8月23日因應大罷免與公投結果發表談話，外界質疑，賴總統被媒體問及釋放民眾黨前主席柯文哲問題時疑似「爆粗口」。...

財產申報 盧秀燕存款862萬 黃偉哲債務1988萬

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲等人財產申報也曝光，其中盧秀燕存款、有價證券及黃金等合...

「民進黨不能再被柯建銘綁架」 黨內難題僅賴清德能解？

綠營兩波大罷免失利後，賴清德未辭民進黨主席，卓揆也留任，黨內逼宮氣氛並不強烈，但各派系均劍指發動罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘，認為柯建銘應對大罷免失利負責，民進黨內反柯建銘的壓力鍋已經瀕臨炸裂。目前各派系有相當共識，柯建銘應辭去總召或至少退居幕後，但柯建銘表態無意辭職。這道民進黨內政治難題，賴清德總統若出手、真能有解？

「小英男孩」捲綠能弊案 吳思瑤：不分藍綠都要嚴辦

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟被控涉收受建商及綠能業者賄賂，台北地檢署今依貪汙治罪條例等罪聲請羈押禁見。民進...

【重磅快評】「小英男孩」涉綠能弊案是個案還是冰山一角？

被稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，因涉嫌收賄至少200萬元，向台電施壓關說「饋電容量」，協...

「小英男孩」疑涉綠電弊案 吳宗憲質疑：崇越、雲豹利益更大

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉嫌收賄，遭檢調聲押。國民黨立委王鴻薇今天批評，鄭亦麟完全不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。