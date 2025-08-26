志願役加給案未編預算 顧立雄盼行政立法形成共識

115年度中央政府總預算未編列軍人待遇調整及警消退休條例這2項預算，引發外界討論。國防部長顧立雄今天表示，基於行政一體原則，國防部依照行政院指導辦理，有關志願役加給調升至新台幣3萬元，行政立法之間沒有共識，希望能進行協商。

行政院長卓榮泰今天率領相關部會首長赴立法院就114年度追加預算案進行報告並備質詢，顧立雄在會前受訪時做上述表示。

對於立法院通過軍人加薪案，行政院未編入總預算，顧立雄表示，基於行政一體原則，依照行政院指導辦理，有關志願役加給調升至3萬元，行政跟立法之間沒有共識。希望透過釋憲或者其他方式達成共識，之後如果有共識，會依照行政院指導辦理。

媒體追問何謂其他方式，沒有編列是否是違法，顧立雄說，行政立法之間還沒有共識，希望進行協商。

顧立雄指出，籌編預算是行政院權責，國防部基於行政一體立場，有關籌編與否部分，行政院有整體性考量，基於衡平性及國家財政總體性，國防部予以尊重跟接受。

顧立雄說，面對嚴峻敵情，台灣要展現自我防衛決心，必須調升國防預算，總統賴清德承諾要達到GDP3%。在這部分，國防預算涉及3大塊，人員維持費、作業維持費及軍事投資，三者應該維持衡平，不宜偏廢，行政院支持單就年度預算增加20.1%，日後也會持續增加官兵福利與生活照顧，加速籌建武器裝備，妥善裝備維護保養，及精實訓練，待遇提升部分也會逐步檢討調整。

顧立雄表示，賴總統指示國防部門相關重要工作之一就是提升國軍待遇，包括軍人及家眷福利，讓國軍帶著榮譽感去執行保家衛國任務。事實上，國防部今年4月、6月及7月分別增加志願役加給、戰鬥部隊加給、網路戰加給、電偵加給、戰航管加給，國防部之後也會持續依照部隊有需要的人力專長、任務性質及危險程度等，陸續規劃加給幅度調整方案。

此外，美國在台協會（AIT） 昨天罕見發文，公布與國防部長顧立雄會面訊息，引發外界討論。顧立雄重申，台美軍事交流一向是在維護區域和平安全穩定，有關跟AIT交流是台美軍事交流的一環，除了AIT之外，也會持續與美國行政部門及立法部門保持密切溝通與聯繫，至於有關跟AIT會談內容，基於雙方默契，循例不公開。

立法院會今年6月三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，明定國軍志願役每月加給為新台幣3萬元，較現行志願役加給1萬3000元至1萬5000元不等，增加1萬餘元，自明年元旦起實施。

