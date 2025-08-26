藍委提政務人員行為基準法草案 規範行政中立

立法院司法及法制委員會28日將審查國民黨立委吳宗憲等人所提政務人員行為基準法草案。吳宗憲今天說，這部草案明文規範政務人員的行政中立與行為準則，希望回應民眾對政府公平與專業的期待。

吳宗憲今天與國立台灣大學政治學系教授左正東、中興大學國家政策與公共事務研究所助理教授紀和均共同召開記者會，說明政務人員行為基準法草案內容，明文規範政務人員的行政中立與行為準則。

吳宗憲說，此次是針對政務人員訂定完整的行為規範，目的就是要補足制度空白，建立法制依據，回應民眾對政府公平與專業的期待。

吳宗憲說明，行政中立是執政最基本的ABC，但在民進黨執政下卻淪為口號及各自解讀，原因就是現行公務人員行政中立法僅將事務官作為主要規範對象，政務人員僅有少部分情形準用，導致法制上出現嚴重缺口，行政不中立早已成為台灣的政治常態。

吳宗憲表示，政務人員行為基準法草案是以考試院101年提出的版本為藍本，並針對政務人員角色與責任進行補充與更新，核心是確立政務人員必須以國家利益為優先，而非政黨利益。

吳宗憲說，有法才能監督，才能防止政務人員利用權位左右政策、瓜分資源。政務人員要帶領國家前進，而行政中立就是最基本的態度，因此政務人員行為基準法的立法刻不容緩、勢在必行，不能再拖。

