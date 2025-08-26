快訊

當年斷交後美仍干預我自主研發飛彈 秘密協議成緊箍咒

MLB／水手羅利單季50轟捕手史上第一人 推向60轟不是不可能

川普怒批數位稅！稱歧視美企偏袒陸企 將祭巨額關稅限制晶片出口

查處唱和中共藝人 邱垂正：中共93閱兵期間持續關注

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱垂正。圖／聯合報系資料照片

歐陽娜娜等數十名台灣藝人赴陸發展，相關機關就有無與中共黨政軍合作進行查處。陸委會主委邱垂正今天表示，文化部正在進行程序處理，近日也會同相關部會機制，呼籲所有藝人遵守兩岸規定、注意社會觀感，尤其是在中共93閱兵前夕，不要有矮化台灣的相關言論。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。針對陸委會查處唱和中共的台灣藝人，邱垂正會前受訪時表示，文化部正在進行程序處理，近日也會同相關部會機制，後續也將由主管機關對外說明。

邱垂正呼籲，所有在中國發展的藝人都務必遵守兩岸規定、注意社會觀感，尤其是在中共93閱兵前夕，不要呼應對方的統戰宣傳，必須維護國家主權尊嚴跟整體利益，不要出現矮化台灣、傷害中國民國的相關言論。

媒體追問，93閱兵前夕是否特別查辦，邱垂正則說，陸委會與相關主管機關持續關注，希望藝人朋友注意兩岸規範，注意社會觀感與國際視聽。

藝人 中共 邱垂正 卓榮泰 歐陽娜娜

延伸閱讀

影／赴金門出席兩岸和平超薦法會 邱垂正籲「中止敵意恢復正常對話」

中共統戰加劇　陸委會主委邱垂正：有必要檢視港澳來台居留制度

中共對台滲透 邱垂正：港澳居民居留定居須檢視

還我乖巧甜妹！歐陽娜娜發狠斷仙女長髮「美貌瞬間蒸發」 小清新狗啃瀏海被酸：顏值顛峰期超短

相關新聞

財產申報 盧秀燕存款862萬 黃偉哲債務1988萬

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲等人財產申報也曝光，其中盧秀燕存款、有價證券及黃金等合...

查處唱和中共藝人 邱垂正：中共93閱兵期間持續關注

歐陽娜娜等數十名台灣藝人赴陸發展，相關機關就有無與中共黨政軍合作進行查處。陸委會主委邱垂正今天表示，文化部正在進行程序處...

878億追加預算共5大項目 卓榮泰喊話朝野立委支持

行政院長卓榮泰今赴立法院專案報告今年度中央政府總預算追加預算案，共編列878億元。他說，考量地方政務推動、中央部會撙節後...

「小英男孩」涉收賄施壓台電 卓揆：對不法祭鐵腕 勿枉勿縱

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內收賄百萬，施壓台電要饋電容量，今早聲押禁見。行政院長...

【專家之眼】權責不符遇上黨派領導 或將意外團結台灣

民主政治以民意、責任政治為重要內涵。但看最近執政黨部分人物對罷免結果的言行，卻顯示台灣缺乏尊重民意的責任政治。這是歷次修...

綠營酸盧秀燕 國民黨反嗆「不在家」專家是賴清德

台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席，民進黨酸往往台中市民困難的時刻，盧秀燕就是不在台中，奉勸盧不要只說漂亮話。國民黨25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。