查處唱和中共藝人 邱垂正：中共93閱兵期間持續關注

歐陽娜娜等數十名台灣藝人赴陸發展，相關機關就有無與中共黨政軍合作進行查處。陸委會主委邱垂正今天表示，文化部正在進行程序處理，近日也會同相關部會機制，呼籲所有藝人遵守兩岸規定、注意社會觀感，尤其是在中共93閱兵前夕，不要有矮化台灣的相關言論。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過，並備質詢。針對陸委會查處唱和中共的台灣藝人，邱垂正會前受訪時表示，文化部正在進行程序處理，近日也會同相關部會機制，後續也將由主管機關對外說明。

邱垂正呼籲，所有在中國發展的藝人都務必遵守兩岸規定、注意社會觀感，尤其是在中共93閱兵前夕，不要呼應對方的統戰宣傳，必須維護國家主權尊嚴跟整體利益，不要出現矮化台灣、傷害中國民國的相關言論。

媒體追問，93閱兵前夕是否特別查辦，邱垂正則說，陸委會與相關主管機關持續關注，希望藝人朋友注意兩岸規範，注意社會觀感與國際視聽。

