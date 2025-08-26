賴清德出席「第14屆亞洲動物保護大會」開幕

賴清德總統上午出席「第14屆亞洲動物保護大會」開幕典禮。亞洲動物保護大會為亞洲地區規模最大的動物保護國際交流平台，自2001年創辦以來，每2年由不同國家主辦，今年首度在台灣主辦。

活動是由台灣三個動保組織-台灣動物社會研究會 (EAST)、台灣防止虐待動物協會 (TSPCA)及台灣動物與人學會 (THASI)負責籌辦。三天議程時間為26日至28日。 今年大會主題訂為「動物保護的反省與跨越」，議題涵跨遊蕩動物管理、經濟動物福利、野生動物保育、水生動物福利、動物實驗與科學應用、動物展演、宗教與動物、與產業對話、政策與倡議等多重面向。三日議程設有專題演講、主題工作坊與論壇、文化交流等。 賴清德總統上午出席「第14屆亞洲動物保護大會」開幕典禮。記者邱德祥／攝影

