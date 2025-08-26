聽新聞
0:00 / 0:00
賴清德出席「第14屆亞洲動物保護大會」開幕
賴清德總統上午出席「第14屆亞洲動物保護大會」開幕典禮。亞洲動物保護大會為亞洲地區規模最大的動物保護國際交流平台，自2001年創辦以來，每2年由不同國家主辦，今年首度在台灣主辦。
活動是由台灣三個動保組織-台灣動物社會研究會 (EAST)、台灣防止虐待動物協會 (TSPCA)及台灣動物與人學會 (THASI)負責籌辦。三天議程時間為26日至28日。 今年大會主題訂為「動物保護的反省與跨越」，議題涵跨遊蕩動物管理、經濟動物福利、野生動物保育、水生動物福利、動物實驗與科學應用、動物展演、宗教與動物、與產業對話、政策與倡議等多重面向。三日議程設有專題演講、主題工作坊與論壇、文化交流等。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言