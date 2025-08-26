878億追加預算共5大項目 卓榮泰喊話朝野立委支持

行政院長卓榮泰今赴立法院專案報告今年度中央政府總預算追加預算案，共編列878億元。他說，考量地方政務推動、中央部會撙節後仍有實際需求，還有原住民禁伐補償、提升國軍待遇、加強外交執行量能，以及辦理立委罷免與公民投票等新增業務，因此提出追加預算案，盼朝野立委支持。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。卓揆報告指出，追加預算案歲出追加878億元，將以原預算收支賸餘數予以彌平，不會增加債務，兼顧財政穩健。

針對五項重點項目，首先是調增原住民保留地禁伐補償24億元。卓榮泰指出，原住民保留地禁伐補償條例去年修法後，補償標準由每公頃3萬元調增為6萬元，所需經費倍增，嚴重排擠原民會業務，無法全數納編於今年度預算，歷經多次協調，行政立法協調可行財源，辦理追加預算支應。

其次是直轄市及縣市政府一般性補助款636億元，以及各機關推行各項施政計畫確有實際需要數133億元。卓榮泰說明，立法院審議114年度中央政府總預算案，歲出刪減2076 億元，其中通案統刪數不低於939億元，扣除已核實的通刪數303億元，尚須自行調整刪減數636億元，窒礙難行。

卓榮泰指出，行政院移請覆議後遭否決，衡酌總預算已遭立法院刪減1439億元，自行調整刪減數部分僅能勉予調減直轄市及縣市政府一般性補助款，考量各地方政府財務需求，及前述刪減，雖經各機關嚴格控管並撙節執行後，仍對各項施政計畫推行產生衝擊，就確有實際需要處提出追加預算。

第三為提升國軍待遇59億元，卓榮泰指出，為鼓勵官兵至戰鬥部隊服役，行政院4月起陸續核定調增志願役勤務加給、戰鬥部隊加給、資訊勤務加給、電訊偵測官兵勤務加給及ㄞ航管官兵勤務加給等加給，爰需增加相關經費。

第四為加強外交執行量能11億元，卓榮泰指出，外交部規劃提升外交人員待遇福利及駐外館處硬體設備，加強與友邦及友好國家在基礎建設、農林漁牧業、衛生醫療、教育文化、勞動事務、社區發展等的雙邊合作及擴大邀訪各國外賓。

第五為辦理第11屆立法委員罷免案及全國性公民投票15億元。卓榮泰指出，今年中選會辦法兩次罷免案投票，依公職人員選舉罷免法規定，相關選務工作所需經費由中央政府編列預算，而立法院今年也通過核三公投，依公民投票法規定，相關選務工作所需經費由中央政府編列預算。

