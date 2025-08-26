快訊

財產申報 盧秀燕存款862萬 黃偉哲債務1988萬

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院。(本報資料照片)

監察院近日公布最新一期「廉政專刊」，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲等人財產申報也曝光，其中盧秀燕存款、有價證券及黃金等合計超過2500萬元，不過相比2022年時存款金額有變少；黃偉哲存款則有1500多萬元，但債務則有近2000萬元，比2022年宣稱有選舉債務1700萬元時還多。

據「廉政專刊」275期指出，盧秀燕名下有3筆信託土地，皆在南投縣南投市，信託錢所有人為配偶廖述嘉。存款862萬2270元，包含股票、債券及基金等有價證券897萬6635元，黃金存摺838萬6740元。信託股票4筆，總額86萬8540元。另外，還有12筆保險；一部LEXUS ES300H汽車，所有人為廖述嘉。

對比盧秀燕2022年競選連任時申報內容，當年存款1138萬，現在則為897萬元，減少241萬元左右，有價證券等總額則是有增加。

黃偉哲名下則有2筆土地、3筆建物，皆在台南市善化區，所有人為配偶劉育菁；另有3筆土地、2筆建物信託，位於台南市永康區、善化區等地，信託前所有人為劉育菁。存款1566萬872元，基金受益憑證5萬3087元；債務1988萬8972元，為私人債務及授信。另有13筆保險，SUBARU、SUZUKI汽車各一。

對比黃偉哲2022年競選連任時向中選會申報的內容，土地及建物都增加，存款也暴增1000多萬元；2022年時還有選舉債務1700萬元，今年債務數字則是再增加。

債務 信託 黃偉哲 盧秀燕

