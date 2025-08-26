「小英男孩」涉收賄施壓台電 卓揆：對不法祭鐵腕 勿枉勿縱

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內收賄百萬，施壓台電要饋電容量，今早聲押禁見。行政院長卓榮泰今赴立法院專案報告114年度總預算追加預算案前受訪指出，任何不法行為，政府一定拿出鐵腕，無論發生在何時，一定會依現有法律強力制止。

卓榮泰表示，這案例也讓所有政府人員知道，無論是哪個犯罪，尤其是各界最深惡痛絕的綠能犯罪，絕對不允許再發生，「我請法務部重新再檢查，經濟部做好內部管控」，絕不允許同樣事情再度發生，他希望此事能依法處理，毋枉毋縱，真有屬實，一定要加快速度給國人事件真相。

鄭亦麟任內疑向兩家綠能業者收賄，調查局台南市調查處昨天兵分22路搜索鄭男住居所、辦公室與兩家業者，共約談14人到案，詢後移送台北地檢署漏夜複訊，全案依不違背職務收賄、財產來源不明等罪偵辦。台北地檢署今晨依貪汙、財產來源不明等罪，聲押禁見鄭亦麟、東煒建設董事長陳健盛、兒子兼特助陳冠滔。

