快訊

大武崙沙灘墾丁化？遊客怨：搞得好像沒付錢租傘椅就沒資格停留

教學／蘋果帳號共用、但照片不要「被同步」！6步驟教你裝置不互通

文化大學男宿浴室遭裝針孔 蔡尚樺緋聞男友林秉聖私密影像外流

紐時：前議員出席蔡英文僑宴 親中組織動員使落選

中央社／ 華盛頓25日專電

紐時報導，前總統蔡英文2023年過境紐約時，時任州參議員曲怡文出席僑宴，卻在隔年選舉付出代價。不但支持者轉向，最後更被親中組織挺的候選人擊敗。社區領袖指出，曲怡文原本很受歡迎，如果沒有參加僑宴，百分百會贏。

紐約時報」（The New York Times）今天刊出題為「中共如何影響紐約各級選舉」的長篇調查報導，指同鄉會等團體已成中國駐紐約領事館的介選工具，悄悄斬斷反對中國威權政府的政治人物仕途，力挺親中候選人。

報導中的「中國竭盡全力消除全球對台支持」段落，從2019年講起。

當時蔡英文首次以總統身分過境紐約並出席僑宴，台灣出生的州參議員劉醇逸是座上嘉賓之一。但他後來告訴紐時，中國領事館的「中間人」聯絡他的辦公室，並明確表示，劉醇逸參加那場活動不妥。

劉醇逸說，一些原先請他出席宴會的同鄉會，都把邀請收回。

紐時指出，2021年，一名聯邦調查局（FBI）高級情報人員對州議員們示警，領事館官員會使用威脅和利誘來影響政治人物，包括支持台灣者。

這名情報人員在給一位即將上任的州議會女議員的信中寫道：「你和你的員工，以及其他人，都是這些行動的目標。」

美國保守派雜誌「國家評論」（National Review）去年報導，2023年，蔡英文再次過境紐約時，中國領事館警告市長亞當斯（Eric Adams）避免與蔡英文「有任何形式的官方接觸」。亞當斯後來未在僑宴現身。

不過，時任州參議員的台裔曲怡文（Iwen Chu）參與僑宴，並付出沉重代價。

2名出席者告訴紐時，僑宴結束後，中國外交官邀請一些同鄉會成員赴領事館，詢問曲怡文對台獨的立場。

「我說我什麼都不知道」，出席者之一、紐約台山聯誼會主席甄錦榮以廣東話回憶道。

不久後，曲怡文也收到領事館來信。根據紐時取得的電郵副本，一名外交官要求曲怡文與領事館副總領事會面，討論「紐約與中國的合作」。

2023年4月，曲怡文與副總領事會面。寒暄之後，副總領事切入正題，稱人們對那場僑宴感到不滿，形容當時的情況「一觸即發」。

「他們對我施壓」，曲怡文回憶。

紐時指出，曲怡文當時對這位中國外交官說，她專心在紐約的議題，而非全球事務。但為時已晚。

2024年2月，北京在紐約的頭號權力掮客陳善莊開始仔細審視一名與民主黨曲怡文競爭的共和黨候選人，也就是香港出生的前陸戰隊員陳學理（Steve Chan）。

3位在場人士稱，陳善莊在辦公室詢問陳學理對香港和台灣的看法。陳學理回答，他支持香港的民主，中國不應干涉台灣。

當被問到「是否想修改自己的回答」時，陳學理軟化立場，建議維持現狀。

不過，陳學理告訴紐時，他當時沒有改變立場。不管他說了什麼，陳善莊都被說服了。陳善莊後來在同鄉會活動上支持陳學理，曾挺曲怡文的社團領袖們也紛紛改支持陳學理。

去年11月，陳學理輕鬆選贏曲怡文。中華公所前主席于金山表示，他認為中國領事館「動員一些布魯克林的團體來抵制曲怡文」。

紐時今年問陳學理為什麼會讓與中國有明顯往來的陳善莊背書。

「不管你喜不喜歡他，不管他是不是共產黨，他在他的社區裡都非常有影響力」，陳學理如此回答。

外交官 蔡英文 紐約時報

延伸閱讀

影／蔡英文、賴清德見面象徵「派系整合」？ 陳其邁這樣回應

批賴清德活在同溫層 楊智伃酸：是去討教怎麼繼續飆爛車？

蕭美琴「反射照」露餡？蔡英文官邸合照修圖被抓包 網友驚呼：差太大了吧

【重磅快評】救援賴清德再上路 蔡英文入鏡不入局

相關新聞

【專家之眼】權責不符遇上黨派領導 或將意外團結台灣

民主政治以民意、責任政治為重要內涵。但看最近執政黨部分人物對罷免結果的言行，卻顯示台灣缺乏尊重民意的責任政治。這是歷次修...

綠營酸盧秀燕 國民黨反嗆「不在家」專家是賴清德

台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席，民進黨酸往往台中市民困難的時刻，盧秀燕就是不在台中，奉勸盧不要只說漂亮話。國民黨25...

認美車、低價米列談判範圍 鄭麗君：美期待我開放市場

針對台美關稅談判，負責談判的行政院副院長鄭麗君昨在立法院表示，是否開放美國整車進口台灣零關稅，這包含關稅與非關稅貿易障礙...

鄭麗君開先例！副閣揆備詢成常態？

兩波大罷免大失敗後，立法院火速另闢戰場，本周一口氣處理關稅條例修正案、追加預算案、災後重建特別預算案，更罕見以專案報告形...

關稅談判絕無產業被犧牲？林岱樺嗆鄭麗君「那就不必通過5900億」

記者鄭媁、李成蔭／台北報導

修憲委員會選出召委 下會期討論廢考監案

時隔多年，立法院再度啟動憲改工程，修憲委員會昨天進行召委選舉，依照政黨比例推舉國民黨立委吳宗憲、林思銘，還有民進黨立委莊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。