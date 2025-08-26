紐時：前議員出席蔡英文僑宴 親中組織動員使落選

紐時報導，前總統蔡英文2023年過境紐約時，時任州參議員曲怡文出席僑宴，卻在隔年選舉付出代價。不但支持者轉向，最後更被親中組織挺的候選人擊敗。社區領袖指出，曲怡文原本很受歡迎，如果沒有參加僑宴，百分百會贏。

「紐約時報」（The New York Times）今天刊出題為「中共如何影響紐約各級選舉」的長篇調查報導，指同鄉會等團體已成中國駐紐約領事館的介選工具，悄悄斬斷反對中國威權政府的政治人物仕途，力挺親中候選人。

報導中的「中國竭盡全力消除全球對台支持」段落，從2019年講起。

當時蔡英文首次以總統身分過境紐約並出席僑宴，台灣出生的州參議員劉醇逸是座上嘉賓之一。但他後來告訴紐時，中國領事館的「中間人」聯絡他的辦公室，並明確表示，劉醇逸參加那場活動不妥。

劉醇逸說，一些原先請他出席宴會的同鄉會，都把邀請收回。

紐時指出，2021年，一名聯邦調查局（FBI）高級情報人員對州議員們示警，領事館官員會使用威脅和利誘來影響政治人物，包括支持台灣者。

這名情報人員在給一位即將上任的州議會女議員的信中寫道：「你和你的員工，以及其他人，都是這些行動的目標。」

美國保守派雜誌「國家評論」（National Review）去年報導，2023年，蔡英文再次過境紐約時，中國領事館警告市長亞當斯（Eric Adams）避免與蔡英文「有任何形式的官方接觸」。亞當斯後來未在僑宴現身。

不過，時任州參議員的台裔曲怡文（Iwen Chu）參與僑宴，並付出沉重代價。

2名出席者告訴紐時，僑宴結束後，中國外交官邀請一些同鄉會成員赴領事館，詢問曲怡文對台獨的立場。

「我說我什麼都不知道」，出席者之一、紐約台山聯誼會主席甄錦榮以廣東話回憶道。

不久後，曲怡文也收到領事館來信。根據紐時取得的電郵副本，一名外交官要求曲怡文與領事館副總領事會面，討論「紐約與中國的合作」。

2023年4月，曲怡文與副總領事會面。寒暄之後，副總領事切入正題，稱人們對那場僑宴感到不滿，形容當時的情況「一觸即發」。

「他們對我施壓」，曲怡文回憶。

紐時指出，曲怡文當時對這位中國外交官說，她專心在紐約的議題，而非全球事務。但為時已晚。

2024年2月，北京在紐約的頭號權力掮客陳善莊開始仔細審視一名與民主黨曲怡文競爭的共和黨候選人，也就是香港出生的前陸戰隊員陳學理（Steve Chan）。

3位在場人士稱，陳善莊在辦公室詢問陳學理對香港和台灣的看法。陳學理回答，他支持香港的民主，中國不應干涉台灣。

當被問到「是否想修改自己的回答」時，陳學理軟化立場，建議維持現狀。

不過，陳學理告訴紐時，他當時沒有改變立場。不管他說了什麼，陳善莊都被說服了。陳善莊後來在同鄉會活動上支持陳學理，曾挺曲怡文的社團領袖們也紛紛改支持陳學理。

去年11月，陳學理輕鬆選贏曲怡文。中華公所前主席于金山表示，他認為中國領事館「動員一些布魯克林的團體來抵制曲怡文」。

紐時今年問陳學理為什麼會讓與中國有明顯往來的陳善莊背書。

「不管你喜不喜歡他，不管他是不是共產黨，他在他的社區裡都非常有影響力」，陳學理如此回答。

