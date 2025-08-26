快訊

美國「中西部議會聯合會」 台官員說明國防政策

中央社／ 紐約25日專電

美國重要州議員組織「中西部議會聯合會」近期舉行州議員領袖培訓營，駐芝加哥辦事處長類延峰24日出席活動，感謝美國跨黨派支持協助台灣自我防衛，並說明總統賴清德已宣布明年國防預算將達GDP的3.32%，2030年將提升到5%。

中西部議會聯合會（Midwestern Legislative Conference）22至26日在威斯康辛州首府麥迪遜（Madison）舉行州議員領袖培訓營，美國中西部及加拿大各州議員及相關機構領袖出席，駐芝加哥辦事處長類延峰24日應邀發表演說。

類延峰指出，當前台灣面對區域挑戰，中國透過軍事威脅、假訊息操作、錯誤詮釋聯合國2758號決議與經濟脅迫等手段，持續威脅印太地區的和平穩定，台灣位於第一島核心戰略位置，長期協助抵禦威權國家擴張。

類延峰感謝美國跨黨派支持協助台灣防衛。他表示，台灣具備自我防衛能力，過去8年國防預算增加80%，賴總統已宣布明年國防預算將達GDP的3.32%，2030年提升到5%，續與美國深化安全合作，積極維護印太地區和平與穩定。

他強調，美台經貿互補，加強合作可增強民主夥伴供應鏈韌性與安全，教育合作可強化未來世代競爭力；更強健的台灣及美國除對雙方有益，更可確保印太及世界和平、繁榮與穩定，期盼台美持續攜手合作，開創兩國關係嶄新篇章，重塑更強健未來。

