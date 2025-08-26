【專家之眼】權責不符遇上黨派領導 或將意外團結台灣

民主政治以民意、責任政治為重要內涵。但看最近執政黨部分人物對罷免結果的言行，卻顯示台灣缺乏尊重民意的責任政治。這是歷次修憲的朝野共業，但死不認錯的政客，倒讓人看出台灣團結契機。

兩次罷免結果及核三公投落幕，即便綠營民代，都表示投票結果對民進黨是很大警訊，黨必須要深刻檢討施政問題，才能再次獲得人民支持。這是暗示政策失敗，決策者須負起政治責任的意思。

面對要執政黨深刻檢討的民意，執政黨主席兼總統卻只偽託感謝支持罷免人民，提醒被罷方要重視罷免民意。其說法有深刻含意，值得引述：

「我要特別感謝過去一年來，憂心國會紛擾可能衝擊國家發展，而站出來的百萬人民。大家用一張又一張連署書，期待以自己的力量帶來改變，在雨中、在烈日下，都不曾停止努力，我要向各位致上我的敬意。民主的價值，在於不同的聲音都能被聽見；國家的主人，是每一位公民。這段時間，台灣社會展現了守護自由民主的決心，也傳達出希望朝野能夠對話、合作、團結的期待。不論聲音大或小，都是人民的心聲。身為總統，我一定會誠心傾聽，銘記在心。我也希望無論在朝、在野，都可以聽到百萬人民的這份期待。」

賴還稱，為了回應人民期待，執政團隊會做出「四項調整」，第一項是：調整隊形。內閣將啟動必要的人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感。

之所以用「偽託」二字，並稱具有深刻含意，理由有三：

ㄧ、罷免從頭到尾有綠營背後操縱嫌疑，賴要反罷方重視罷免民意，等於是要對方重視自己意志。

二、罷免是執政黨少數領導決策，扛責卻是行政院人事改組。權責不符，莫此為甚。

三、前總統陳水扁提出要做「全民總統」；馬英九也堅持認為就因為他能照顧全民，國民黨才有機會執政；賴卻反其道行之。賴聰明嗎？或許，畢竟前面這樣喊的，最終都以失敗收場；可是總統們之所以這樣喊，其實是為滿足傳統文化對領導人的期待，也為了團結國家需要，賴不甩傳統，這是走美式川普的政黨政治，還是畫虎不成反類犬，變成非洲少數總統上台後，獨厚自己人的部落政治？

至少從官員辭職來看，並非現代的責任政治。第一時間表態的當事人，不是從效率或有感角度談請辭的。官員致同仁內部信說，他是基於健康因素請辭。還有匿名綠營人士說他是不敵網路公審下台。而其他要走官員，各有借調期滿、性平紛擾理由。所以這次內閣改組，到底是誰因效率或有感理由，甚或是向民意負責下台？而其他在位官員，能否體認官員是要對民意負責的？看到綠營任用的政務官，幾乎不因政策或民意請辭的歷史，人民實在沒有信心。

造成總統放心偽託少數罷免民意，乃至於官員顧左右言他的制度原因，來自於過去歷次修憲亂搞結果。政客競逐權力，猶有可說，當時還有少數為權力者擦脂抹粉的學者國代，將來都不該，也不能免於歷史審判。而對於任期未到一半，卻僅受制度缺陷保護，耍弄權力的少數總統，頗好奇當初號稱追求民主的諸前輩，乃至於把西方民主化與民主鞏固教的口沫橫飛、對國家憲政文化卻嗤之以鼻的另批大教授們，如今沈默不語，這是他們想要追求的民主嗎？

至於如何解決此民主憲政難題？由於修憲難度甚高，幾乎已是無法採用的選項。能倚賴解決問題者，只有民意本身與藍白政治人物的相忍為國。例如考量未來柯文哲釋放時機，可能是為了最大程度地破壞藍白合作，在野黨的地方政客能否看清民意趨勢？人民又可否放棄成見，攜手把失去的民主要回來？這是考驗各方智慧的關鍵時刻。對此，我們似乎可以審慎樂觀：執政者一直有放棄領導整個國家，僅安於黨派立場的表態言論與統治風格，人民也都看在眼裡，從這兩次罷免的合作趨勢來看，未來似有出現更多團結台灣多數的可能。

