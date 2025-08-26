綠營酸盧秀燕 國民黨反嗆「不在家」專家是賴清德

台中市長盧秀燕宣布不參選國民黨主席，民進黨酸往往台中市民困難的時刻，盧秀燕就是不在台中，奉勸盧不要只說漂亮話。國民黨25日反擊，「不在家」的專家一直都是賴清德總統，請民進黨自行處理好行政院長卓榮泰何時下台吧！

民進黨質疑，台中市政缺失一籮筐，市民都看得清清楚楚，要盧秀燕不要只在政治算計時，才把「市政」掛在嘴巴上，拿「市民」當做藉口。

國民黨指出，當民進黨接受7月26日、8月23日兩場大惡罷大失敗，高達430萬人挺身反對民進黨的廢核政策，誰料民進黨卻以為國民黨適逢主席選舉能夠見縫插針，攻擊盧秀燕「不在家」？說到「不在家」，恐怕才是賴政府的專業。

國民黨舉例，當災民遇到家園斷水斷訊，賴清德總統說民進黨立委郭國文收得到；當災民遇到災情要遮蔽屋頂，賴清德說「你自己爬」；當關稅造成勞工無薪假，賴政府在搞大罷免。

國民黨批評，對於賴清德「不在家」的印象，民調上已經是最好的證明，賴清德與卓榮泰屢創新低，賴清德滿意度僅剩下28%，卓榮泰內閣不滿意度高達54.7%。7月26日、8月23日通過兩場大惡罷大失敗，人民用選票對賴清德的獨裁傲慢投下反對票，更是表達對民進黨只會搞政治鬥爭且「輸不起就翻桌」的憤怒。

至於國民黨內選舉，國民黨反嗆，屬於黨內事務，只需一句反問「干卿底事」足以回應。此事既無關賴清德的玻璃心，亦無涉卓榮泰的厚臉皮，恐怕不勞民進黨費心，亦輪不到民進黨來指指點點。

國民黨呼籲，不要為了守護賴清德的玻璃心，就忙著對他黨事務指指點點，民進黨身為執政黨理應有義務將時間與精力放在治理，而非政治鬥爭。

商品推薦