修憲委員會選出召委 下會期討論廢考監案
時隔多年，立法院再度啟動憲改工程，修憲委員會昨天進行召委選舉，依照政黨比例推舉國民黨立委吳宗憲、林思銘，還有民進黨立委莊瑞雄、鍾佳濱及民眾黨立委黃國昌共同出任召委，預計下會期展開廢考監等提案討論。
立法院會先前處理民眾黨團提案，朝野均同意依照政黨比例推派代表，昨舉行首次全體委員會議。
立法院修憲委員會昨選舉召集委員，朝野立委昨在大罷免過後首度齊聚一堂，國民黨團總召傅崐萁推薦民進黨團總召柯建銘擔任會議主席，隨後柯在朝野立委簇擁下站上主席台，並打趣說：「感謝各位推舉，不要後悔喔，等一下我就宣布散會。」
