鄭麗君開先例！副閣揆備詢成常態？

兩波大罷免大失敗後，立法院火速另闢戰場，本周一口氣處理關稅條例修正案、追加預算案、災後重建特別預算案，更罕見以專案報告形式邀請行政院副院長鄭麗君備詢關稅談判進度，成為立法院史上首次邀請「副閣揆」備詢案例。昨開先例後，是否成為立院常態，引發關注。

副閣揆不上台備詢，是立院行之有年的慣例。前副閣揆兼行政院消保會召集人鄭文燦，曾因未赴立院備詢遭立委質疑，當時鄭文燦也以「立院慣例」為由解釋。這次鄭麗君未以立院慣例為由婉拒，也被視為民進黨歷經大罷免慘敗後，願意和緩朝野關係。

