認美車、低價米列談判範圍 鄭麗君：美期待我開放市場

針對台美關稅談判，負責談判的行政院副院長鄭麗君昨在立法院表示，是否開放美國整車進口台灣零關稅，這包含關稅與非關稅貿易障礙，都在談判範圍內；至於外界憂心台灣將開放美國低價米進口，她說，美方期待台灣開放市場，農業敏感項目涉及糧食安全，我方會合併可互補或替代的產品，依糧食安全及產業利益為原則，對美談判。

談判底定會向社會完整說明

立法院昨邀行政院長卓榮泰率內閣說明台美關稅談判進展，鄭麗君雖為副院長毋須備詢，但她作為我國談判代表團團長，經朝野協商，突破慣例首度站上備詢台。

鄭麗君十一日在行政院舉行記者會時曾說，台美談判觸及美規車、農產品進口、輸入許可制等必考題。民進黨立委王定宇昨追問，談判過程中是否觸及整車零關稅？鄭麗君說，美方的確會期待市場開放，台灣會基於產業利益、國民健康和糧食安全來討論研商。

鄭麗君指出，美車部分除關稅外，還有非關稅障礙，美規車進口涉及相關安全、空汙標準等，雙方需要對接，都在談判範圍裡，談判底定後，所有細節會向國會和社會完整說明。

面對王定宇的反覆確認，鄭麗君說，目前還在技術性磋商過程，還沒舉行總結性會議，談判時程取決於雙方，我方當然希望愈快愈好，希望爭取稅率再降，談判細節無法逐一回應，這是為了要維繫最好的談判結果。

卓：糧食安全及健康不妥協

此外，媒體日前報導，政府大量開放市場，質疑犧牲農業換關稅調降。卓榮泰則在答詢時回應，台美都有提案，但沒有達成協議，協商仍在進行中，糧食安全及國民健康不能妥協。

民進黨立委陳冠廷質詢時，憂心美國低價米長驅直入，衝擊國內農產價值。農業部長陳駿季指出，農業部今年初推動糧食安全升級方案，目前產地價很好；他說，稻米是糧食安全的重要產物，我方必須守護。鄭麗君指出，美方當然期待市場開放，而農業敏感項目涉及糧食安全，是我方重點考量。

鄭麗君說，若對台灣有互補項目，也許可納考量範圍，至於台灣必須仰賴進口的領域，進口國有替代選擇，也不失為一種考量，政府會綜合考量糧食安全和產業利益，跟美方談判。

陳駿季也說，不是所有零關稅都很可怕，舉例來說，若黃豆、小麥和玉米等原物料產品零關稅進口，會降低飼料價格有助產業；此外有些產品台灣很少生產，進口這類產品可滿足美需求，而受開放市場衝擊的部分產品，政府也有做衝擊分析和因應方案。

台美本月三度進行視訊會議

王定宇質詢，談判總結會議能否下月舉行？鄭麗君說，當然希望愈快愈好，台美在本月七日、八日和廿二日已舉行三次視訊會議，我國要爭取更好、更合理的對等關稅，且不疊加稅率；此外，美國正在進行攸關半導體產品的二三二調查，希望台美雙方一併協商，爭取後續可能優惠方案。

卓榮泰也說，對於防止洗產地與違規轉運，台灣有能力、也有責任做好，雖然不見得對直接談判有利，但是能夠展現保護我國產業。

