關稅談判絕無產業被犧牲？林岱樺嗆鄭麗君「那就不必通過5900億」

聯合報／ 記者鄭媁李成蔭／台北報導
立委林岱樺。記者邱德祥／攝影
立委林岱樺。記者邱德祥／攝影

針對台美關稅談判，行政院副院長鄭麗君昨天以台美經貿工作小組召集人身分到立院備詢。立委林岱樺質詢「不會有產業被犧牲？」鄭麗君回答「當然不會」，遭林反嗆：「那就不用通過特別條例，還提升到五千九百億元了啊！」

行政院長卓榮泰與鄭麗君昨率內閣成員赴立法院針對「台美關稅談判衝擊影響評估」專案報告並備詢。國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢指出，美國現已對我實施疊加關稅，政府說在談判，不能永無止境地等待；政府整天給希望，但產業已經絕望。

卓榮泰答詢表示，現在還在努力，上周五也還有進度；因為美國對台灣逆差較大，還有二三二條款影響較多，在特別預算出來之前，有移緩濟急方案。

國民黨立委賴士葆質詢關切匯率問題，他質疑要維持匯率太容易，就怕被說操縱而讓台幣升值。鄭麗君表示，央行不在經貿辦、也不在談判小組中，談判沒有涉及匯率。

林岱樺質詢時提到，台美關稅談判聚焦晶片、半導體、能源及資通訊產業，但不能犧牲傳統產業，她擔心其他傳統產業是否會變成對美談判犧牲的籌碼。

鄭麗君連忙表示「不會」，並說明現在是關稅跟二三二條款並談，有共識後，對等關稅就會再降低。她舉例，日、韓、歐盟拿到較低的關稅，他們在與美方達成協議時，都有同時爭取到二三二優惠。

林岱樺追問：「意思是說，絕對不會有產業被犧牲？」鄭麗君答：「當然不會，我們要爭取對等再降，就是因為對等關稅影響很多傳統產業，這也是我們最重要的目標。」林岱樺聽了苦笑說，鄭麗君講法是絕對不會被犧牲，在經濟部下就有一千一百多億元，「那根本就不需要通過條例，還提升到五千九百億元啊！」

林岱樺表示，貿易談判一定有取捨，受衝擊就認真面對，尤其高雄傳產包括工具機、金屬扣件相關業者，還有農業當然會害怕；政府應該要讓人民安心，要認清有哪些衝擊才是重點。

行政院發言人李慧芝昨晚澄清，現場詢答時的實際語境是林岱樺詢問「是否絕對不會有傳統產業因為二三二高科技產業談判而被犧牲？」鄭麗君回答「當然不會」，整段詢答內容也一再重申這樣的原則，非指不會有產業因為對等關稅受到影響。

卓揆：主權基金無關投資美

記者鄭媁／台北報導

針對台美關稅談判，民眾黨立委黃珊珊昨詢問，賴清德總統拋出政府將成立主權基金，是否為配合投資美國？行政院長卓榮泰答詢表示，這與投不投資美國完全無關，主權基金要考慮國家的財政能力，絕非一年兩年的事。

美中關稅談判延至十一月初，黃珊珊問，是否因此導致與台灣談判進度被耽擱？行政院副院長鄭麗君說，無法代表美方說明，我方會全力以赴。

卓揆說，我方是以主權國家的立場跟美國談判，美方考慮其他因素這並非我方能主導、影響的，但他希望對台灣有更合理、更好的稅率。

記者鄭媁、李成蔭／台北報導

