罷免徐巧芯失利 曹興誠自曝要搬離信義區「這選區我不待了」

大罷免全軍覆沒，反共護台聯盟召集人、國民黨立委徐巧芯罷免案領銜人曹興誠，今在網路節目「寶島全世界」宣布要搬離信義區，「這選區我不待了」。他說，正在規畫搬家，但目的地未定，「有人說中南部，我覺得可以考慮，但信義區不想待了」。

主持人鄭弘儀詢問，民進黨立院黨團有好幾位辭幹部職務，有人認為這是在逼發起大罷免的黨團總召柯建銘下台，曹興誠則稱不評論民進黨家務事，評論的話，「徐巧芯那個壞蛋又要說內訌」，不要給她這種機會。民進黨的事就自己解決。

鄭弘儀追問，有什麼話要針對徐巧芯說？曹興誠回覆「不用啦！我曾經講，她若連任，我活不下去」，對方說那趕快去呀，但他認為自己搬離信義區就好，那個選區支持這種人，他不待了，「我換個區域」。

被問到徐巧芯為何能安全守住？曹興誠說，這就不知道，國民黨是傾全黨之力，就是要藍綠對決，「我們造勢就是罷團，你（指民進黨）退到幕後，叫蝦兵蟹將游擊隊去對抗正規軍，能打成這樣，對游擊隊已經是不得了了」。

