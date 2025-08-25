林岱樺嗆鄭麗君不用通過5,900億元？ 政院：與實際有出入

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左起）、副院長鄭麗君列席「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢。記者邱德祥／攝影
行政院副院長鄭麗君25日陪同院長卓榮泰赴立法院進行「台美關稅談判」專案報告並備詢，有部分媒體下標報導「鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億」。對此，行政院發言人李慧芝澄清，相關媒體下標方式及報導內容與實際詢答狀況有出入。

立委林岱樺25日質詢時關心，台美談判後續將面對對等關稅與232調查中的高科技產業關稅併談，是否因232談判，而讓傳統產業變成對美談判可犧牲的籌碼？

對此，鄭麗君明確表示「不會」，她說明，由於談判現階段涉及232及供應鏈合作，和對等關稅併談有共識後，對等關稅稅率就會再降，目的就是減少現在對等關稅對傳統產業帶來的衝擊。

李慧芝表示，美國對等關稅政策宣布後，半導體及ICT產業從對等關稅豁免、被移到232調查中處理，因此對台灣而言對等關稅影響較多的是傳統產業。

李慧芝指出，台美談判尚未完成，是因為台美貿易逆差有九成來自半導體及ICT產業，而美方有關232半導體及ICT的關稅政策尚未底定，因此台美雙方需要時間續談台美投資及供應鏈合作，談完後就能完成對等關稅的談判，進而協商最終稅率，進一步再調降對等關稅的稅率。

李慧芝表示，現場詢答時的實際語境是林岱樺詢問「您的意思是絕對不會有產業被犧牲？」該段詢問依林岱樺前後文的意思，重點在於詢問「是否絕對不會有傳統產業，因為232高科技產業談判而被犧牲？」

對此，鄭麗君回答：「當然不會，我們要爭取對等關稅再降，就是因為對等關稅影響很多我們傳統產業，這也是我們最重要的目標。」鄭麗君整段詢答內容，也一再重申這樣的原則，並非指不會有產業因為對等關稅受到影響。

李慧芝說，鄭麗君很感謝林岱樺特別關注傳統產業的權益，這與行政院立場一致，台美談判小組目前首要目標也是儘快完成對等關稅及232併談，儘快調降對等關稅的稅率。

對於因美國對等關稅政策受影響的產業，行政院4月提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」及《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，其中就有為因應對等關稅衝擊的930億元產業支持方案。

行政院並於8月14日再提出特別條例修正草案，擴大對產業協助的範圍，支援各產業需求，預留編列特別預算200億元的額度。對於受衝擊的產業，行政院也已責成各部會先以「移緩濟急」方式，給予受衝擊產業必要支持，並於8月7日開始受理各項支持方案之申請。

關稅 鄭麗君 傳統產業

