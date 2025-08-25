快訊

羅智強表態參選國民黨主席！首要目標「2028下架賴清德」

泓德能源突遭檢調搜索！公司重訊：配合調查 營運財務一切正常

羅智強宣布參選國民黨主席 首要目標2028下架賴清德

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強稍早於社群宣布參選國民黨主席。圖／取自羅智強臉書

國民黨主席改選將至，將會由誰參選引發關注，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強稍早於社群宣布參選黨主席。他表示這是世代承擔，他參選主席首要目標就是在2028年下架賴清德總統，因為賴清算在野、罔顧國政，已台灣民主最大的威脅；他補充，將於明早參選記者會公布四大任務，大家敬請期待。

「世代承擔！我決定參選中國國民黨主席」羅智強表示，首要目標就是在2028年下架賴總統，賴濫用檢調、清算在野，罔顧國政、發動全台「大惡罷」，已成為台灣民主最大的威脅。

羅智強指出，他將於明早參選記者會公布參選主席的四大任務，正義集結「我+1！」，請大家為他集氣，大家一起點燃國民黨的民主鬥魂，讓國民黨更團結、更強大、更有戰鬥力，制衡威權獨裁，捍衛台灣最寶貴的民主。

羅智強國會辦公室稍早也發出採訪通知，羅智強明天上午10時將於天成大飯店2樓202會議室舉辦「參選中國國民黨主席」記者會。

國民黨 羅智強 黨主席

