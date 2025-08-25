快訊

以色列襲加薩醫院釀至少20死...有5人是記者 多家媒體證實自家記者罹難

羅智強表態參選國民黨主席！首要目標「2028下架賴清德」

泓德能源突遭檢調搜索！公司重訊：配合調查 營運財務一切正常

高金素梅質問是誰窮台 卓榮泰：台灣哪一點窮

中央社／ 台北25日電
無黨籍立委高金素梅。圖／聯合報資料照片
無黨籍立委高金素梅。圖／聯合報資料照片

無黨籍立委高金素梅今天質詢行政院長卓榮泰，民進黨執政擔心大陸會發動窮台，結果現在窮台是美國，政府貼美、親美代價是20%加N的疊加關稅，她數度高分貝質疑「現在窮台的是誰？」卓榮泰反問，台灣現在沒有窮，經濟成長率持續增加，「台灣哪一點窮？」

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告，並備質詢。

高金素梅指出，日前有媒體報導台美關稅談判結果，稱對美投資4年是2500億美元，對美採購4年是1300億美元，10年之內再加上1700億美元，採購加上投資共5500億美元，其中3800億美元是4年內要執行完畢，1700億美元是10年執行完畢。被美國視為貿易障礙的項目，台灣是全面棄守，將要開放全面進口。

高金素梅指出，行政院雖然在幾個小時內澄清這則獨家新聞不實，有干擾談判、造成誤導，行政院要不要對這個假新聞提告，美國視為貿易障礙的項目，台灣全面棄守這是真的嗎。

卓榮泰表示，有些敘述的過程是真的，但很多數字是不正確。談判敘述的過程是對的，但內容、數字及條件很多都有所出入，有談貿易障礙，但沒有全面棄守，有談市場准入，但不至於全部准入。他強調，不會輕易對媒體提告。

高金素梅表示，民進黨執政後，一心想要改變前總統馬英九「親美友日和中」戰略，想拉開兩岸緊密的經貿關係，民進黨說詞是，哪一天經貿太緊密，大陸如果突然取消對台讓利，大陸會發動窮台；現在看起來，窮台的不是大陸，而是美國。

她更批評美國總統川普（Donald Trump）5度點名台灣賺走很多錢，偷走半導體，「你接受這種指控？」今年對美出超破紀錄，親美、貼美的代價是20%加N的疊加關稅，政府親美親到失去理智、完全不設防，現在就必須付出這樣的代價，現在真正的協議內容為何要蓋牌，「是不是付不起這個代價？」「現在窮台是誰，窮三代是誰？」

卓榮泰說，產業從中國回到台灣，讓台灣對美出口增加，如果產業繼續留大陸，現在台商負擔會更大。

高金素梅一聽，再次提高音量，「現在窮台的是誰？」卓榮泰反問，「台灣現在沒有窮，我們沒有窮」，經濟成長率也持續增加，「哪一點台灣窮？」此時，高金素梅轉換話題，強調國民黨執政年代眼光獨到，到現在台灣還在享受十大建設的成果。

美國 卓榮泰 高金素梅

延伸閱讀

立委憂半導體產業鏈跟進出走美國 卓榮泰：根留台灣確保關鍵領先地位

助產業抗美國關稅衝擊 卓榮泰：舊貸不收、新貸速審

傳被卓榮泰要求寫辭職信 邱泰源否認：都在談工作計畫

傳卓榮泰要邱泰源寫請辭聲明遭拒 政院駁：未有要求

相關新聞

羅智強宣布參選國民黨主席 首要目標2028下架賴清德

國民黨主席改選將至，將會由誰參選引發關注，國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強稍早於社群宣布參選黨主席。他表示這是世代承擔...

立委憂半導體產業鏈跟進出走美國 卓榮泰：根留台灣確保關鍵領先地位

美國對我課徵20%關稅，台美談判持續進行當中，立委關切半導體產業鏈是否出走美國。行政院長卓榮泰今天表示，高科技產業必須根...

高金素梅質問是誰窮台 卓榮泰：台灣哪一點窮

無黨籍立委高金素梅今天質詢行政院長卓榮泰，民進黨執政擔心大陸會發動窮台，結果現在窮台是美國，政府貼美、親美代價是20%加...

助產業抗美國關稅衝擊 卓榮泰：舊貸不收、新貸速審

行政院長卓榮泰今在立法院表示，針對受美國關稅衝擊的產業援助，「舊貸不收、新貸速審」；他會秉持「快、快、快」的原則，爭取談...

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

台美關稅談判進行中，行政院副院長鄭麗君今在立法院答覆民進黨立委林岱樺質詢時強調「不會有產業被犧牲」，林岱樺隨即反嗆：「那...

美國低價米來台？ 鄭麗君：依糧食安全、產業利益與美談判

台美關稅談判細節未明，各界關注若未來大量美國低價米進口是否衝擊我國糧食安全。行政院台美經貿工作小組召集人、行政院副院長鄭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。