高金素梅質問是誰窮台 卓榮泰：台灣哪一點窮

無黨籍立委高金素梅今天質詢行政院長卓榮泰，民進黨執政擔心大陸會發動窮台，結果現在窮台是美國，政府貼美、親美代價是20%加N的疊加關稅，她數度高分貝質疑「現在窮台的是誰？」卓榮泰反問，台灣現在沒有窮，經濟成長率持續增加，「台灣哪一點窮？」

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告，並備質詢。

高金素梅指出，日前有媒體報導台美關稅談判結果，稱對美投資4年是2500億美元，對美採購4年是1300億美元，10年之內再加上1700億美元，採購加上投資共5500億美元，其中3800億美元是4年內要執行完畢，1700億美元是10年執行完畢。被美國視為貿易障礙的項目，台灣是全面棄守，將要開放全面進口。

高金素梅指出，行政院雖然在幾個小時內澄清這則獨家新聞不實，有干擾談判、造成誤導，行政院要不要對這個假新聞提告，美國視為貿易障礙的項目，台灣全面棄守這是真的嗎。

卓榮泰表示，有些敘述的過程是真的，但很多數字是不正確。談判敘述的過程是對的，但內容、數字及條件很多都有所出入，有談貿易障礙，但沒有全面棄守，有談市場准入，但不至於全部准入。他強調，不會輕易對媒體提告。

高金素梅表示，民進黨執政後，一心想要改變前總統馬英九「親美友日和中」戰略，想拉開兩岸緊密的經貿關係，民進黨說詞是，哪一天經貿太緊密，大陸如果突然取消對台讓利，大陸會發動窮台；現在看起來，窮台的不是大陸，而是美國。

她更批評美國總統川普（Donald Trump）5度點名台灣賺走很多錢，偷走半導體，「你接受這種指控？」今年對美出超破紀錄，親美、貼美的代價是20%加N的疊加關稅，政府親美親到失去理智、完全不設防，現在就必須付出這樣的代價，現在真正的協議內容為何要蓋牌，「是不是付不起這個代價？」「現在窮台是誰，窮三代是誰？」

卓榮泰說，產業從中國回到台灣，讓台灣對美出口增加，如果產業繼續留大陸，現在台商負擔會更大。

高金素梅一聽，再次提高音量，「現在窮台的是誰？」卓榮泰反問，「台灣現在沒有窮，我們沒有窮」，經濟成長率也持續增加，「哪一點台灣窮？」此時，高金素梅轉換話題，強調國民黨執政年代眼光獨到，到現在台灣還在享受十大建設的成果。

